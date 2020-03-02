Число пострадавших в ДТП с автобусом под Владимиром выросло до 15

По уточненным данным, в столкновении микроавтобуса Mercedes Sprinter с фурой пострадали 15 человек. Один из пассажиров Mercedes погиб, трое госпитализированы, остальным медицинская помощь оказана на месте.

Напомним, авария произошла в 3.20 на 335 километре трассы М-7 у Гороховца. Направлявшийся из Москвы в Нижний Новгород микроавтобус со строителями врезался в остановившийся впереди тяжелый грузовик.

- Один человек погиб, за медицинской помощью обратились 14 человек. Трое доставлены в больницу, остальные от госпитализации отказались, - сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

В качестве одной из причин ДТП рассматриваются плохие погодные условия: сегодня ночью во Владимирской области было около ноля, туман и гололедица на дорогах.