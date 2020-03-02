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02.03.2020 08:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Владимиром выросло до 15

Текст: Антон Валагин (Владимир)
Фото: УМВД по Владимирской области Фото: УМВД по Владимирской области
Фото: УМВД по Владимирской области

По уточненным данным, в столкновении микроавтобуса Mercedes Sprinter с фурой пострадали 15 человек. Один из пассажиров Mercedes погиб, трое госпитализированы, остальным медицинская помощь оказана на месте.

Фото: МЧС РФ по Ульяновской области
В Ульяновской области число пострадавших в ДТП выросло до 16 человек

Напомним, авария произошла в 3.20 на 335 километре трассы М-7 у Гороховца. Направлявшийся из Москвы в Нижний Новгород микроавтобус со строителями врезался в остановившийся впереди тяжелый грузовик.

- Один человек погиб, за медицинской помощью обратились 14 человек. Трое доставлены в больницу, остальные от госпитализации отказались, - сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

В качестве одной из причин ДТП рассматриваются плохие погодные условия: сегодня ночью во Владимирской области было около ноля, туман и гололедица на дорогах.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

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