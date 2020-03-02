Экс-замминистра обороны СССР скончался после наезда микроавтобуса

84-летнего генерала доставили в воскресенье в НИИ имени Склифосовского, после того, как его в арке жилого дома сбил сдававший задним ходом микроавтобус. Рано утром 2 марта Шуралев скончался.

Генерал будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах рядом с могилой жены. Дата и время похорон будут определены позднее. Стоит отметить, что он был на этом кладбище буквально несколько дней назад - присутствовал на похоронах бывшего министра обороны СССР маршала Дмитрия Язова, с которым ему довелось вместе поработать.

Шуралев в период с 1990 года до декабря 1991 года занимал пост заместителя министра обороны - главного инспектора министерства обороны СССР. После он был назначен начальником высших офицерских курсов "Выстрел" имени Маршала Советского Союза Шапошникова. С апреля 1992 года военачальник вышел в запас. После увольнения работал в должности ведущего аналитика управления генеральных инспекторов Минобороны РФ.

Советский военачальник Владимир Шуралев родился в 1935 году в городе Ковров Владимирской области. В 1955 году был призван в Советскую армию. Окончил Ташкентское танковое училище в 1958 году. Командовал танковыми взводом, ротой в Группе советских войск в Германии. В 1965 году окончил Военную академию бронетанковых войск, в 1975 году - Военную академию Генерального штаба. С февраля 1985 года до 1990 года служил командующим войсками Белорусского военного округа.