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01.03.2020 19:52
Рубрика: Легковые авто

ТО, да не то

В Подмосковье закрыли 90 пунктов техосмотра
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 44 (8098)
Около 90 фиктивных пунктов техосмотра закрыли в Подмосковье. Об этом сообщила начальник отдела технического надзора Управления ГИБДД по Московской области Елена Шурыгина.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Мониторинг работы таких пунктов проводился совместно с Российским союзом автостраховщиков. Именно РСА аккредитует операторов ТО.

"Некоторые пункты были зарегистрированы в гаражах. Ни вывески, ни подъезда, ни оборудования. То есть существовали чисто только на бумаге", - цитирует Елену Шурыгину агентство РИАМО.

Фото: Виталий Аньков\ РИА Новости
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Напомним, что 8 июня вступят в силу поправки в закон о техосмотре. Сейчас РСА аккредитует операторов этой услуги на основании документов. Но с 8 июня РСА должно убедиться в наличии пункта по заявленному адресу. Кроме того, проверить его оборудование и просчитать пропускную способность. А также удостовериться, что заявленные в документах данные соответствуют действительности.

Как видно, бумажные данные не всегда соответствуют реалиям. Понятно, что, используя адреса этих фиктивных пунктов ТО, операторы попросту продавали диагностические карты.

На территории Московской области зарегистрировано около 350 пунктов техосмотра. Из них почти половина проводит техосмотр автобусов. В результате проверки был закрыт почти каждый четвертый пункт. Остается только догадываться, сколько таких фиктивных пунктов в стране.

Теперь страховщикам и полиции предстоит проверить все остальные пункты, а их в России около 5200, и добровольно проходить аккредитацию по новым правилам, еще не вступившим в силу, они не торопятся. Так что можно ожидать, что техосмотр снова станет дефицитом. А автовладельцы не смогут купить страховку и пользоваться своими машинами.