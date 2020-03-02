Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 марта

В ближайшие праздники парковка на улицах столицы будет бесплатной. 8 и 9 марта машины можно оставлять без оплаты в любом разрешенном для парковки месте, информирует официальный сайт мэра Москвы.

Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов объясняет: в праздники машин на столичных дорогах становится кратно меньше, поэтому отмена платной парковки никак не влияет на общий трафик. Поэтому те, кто планирует в Международный женский день посетить театры, музеи и выставки, а также погулять в парках, могут спокойно оставлять свои автомобили рядом с праздничными площадками.