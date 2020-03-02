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02.03.2020 12:29
Рубрика: Легковые авто

Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 марта

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В ближайшие праздники парковка на улицах столицы будет бесплатной. 8 и 9 марта машины можно оставлять без оплаты в любом разрешенном для парковки месте, информирует официальный сайт мэра Москвы.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов объясняет: в праздники машин на столичных дорогах становится кратно меньше, поэтому отмена платной парковки никак не влияет на общий трафик. Поэтому те, кто планирует в Международный женский день посетить театры, музеи и выставки, а также погулять в парках, могут спокойно оставлять свои автомобили рядом с праздничными площадками.