Под Ярославлем поезд сошел с рельсов

В Ярославской области на стрелочном переводе с рельсов сошла одна колесная пара железнодорожной цистерны.

По информации регионального ГУМЧС, ЧП произошло 2 марта в 07:20 на станции Семибратово Северной железной дороги. С рельсов сошла колесная пара в 90-вагонном составе, направлявшемся со станции Бекасово Московской железной дороги на Ярославль-Главный. При этом опрокидывания пустой цистерны не произошло.

Никто не пострадал. На место со станций Ярославль-Главный и Александров выезжали восстановительные поезда.

В результате инцидента были задержаны пассажирские поезда: № 101 Ярославль - Москва (один час 23 минуты), № 99 Владивосток - Москва (01:29), № 107 Кострома - Новомосковск (01:35)

На данный момент движение пассажирских поездов через станцию Семибратово восстановлено.Товарный поезд направлен на станцию Ростов, цистерна со сломанной колесной парой отогнана на второй путь станции Семибратово и движению не мешает.



