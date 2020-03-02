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Текст:   Ирина Рыбникова 
23:27 02.03.2020
Российская газета - Столичный выпуск № 45(8099)

Минус три

Оформить ипотеку со сниженной ставкой в Подмосковье можно будет уже в апреле

Программа льготной ипотеки для семей с детьми в Подмосковье будет утверждена в ближайшее время. В этом году власти ожидают не менее 500 заявок, поданных на участие в этой программе, а за три года ипотеку со сниженной ставкой могут получить 3,5 тысячи семей, сообщает министерство жилищной политики Московской области.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Сейчас ипотечная ставка составляет порядка 9% годовых. По федеральной программе субсидирования ставки ипотечного кредитования семьи с детьми могут снизить ее на три пункта и взять ипотеку под 6%. Но только после рождения второго ребенка. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил дать такую же возможность улучшить жилищные условия семьям с одним малышом. Они ведь ничем не хуже тех, у кого двое детей. Более того, многие из них не решаются на второго ребенка именно из-за стесненных жилищных условий.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Так в Московской области появилась своя программа льготного ипотечного кредитования - семьи с малышом, родившимся, начиная с 1 января 2020 года, имеют право снизить процентную ставку по ипотеке на те же 3 пункта. При условии, что хотя бы один родитель зарегистрирован в Подмосковье, ребенок рожден в Подмосковье и квартира приобретается в подмосковной новостройке.

Власти подсчитали: при покупке квартиры площадью 50 квадратных метров и стоимостью около 5 миллионов рублей (и это расценки среднего, а то и ближнего пояса Московской области) семья сможет сэкономить на процентах по ипотеке до 1,5 миллиона рублей. Эти деньги правительство области будет в виде субсидии направлять напрямую в банк, выдавший ипотеку.

Льготная ипотека поможет семьям с детьми сэкономить на процентах 1,5 миллиона рублей

"Важно отметить, что все федеральные льготы в случае участия в нашей программе у семьи сохраняются. То есть родители смогут получить федеральный материнский капитал в сумме 466 тысяч рублей, положенный теперь при рождении первого ребенка, и использовать его для погашения, например, первого взноса", - говорит министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Фото: iStock
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Программу льготного кредитования планируется утвердить на заседании правительства области в середине марта. Пока она рассчитана только на три года, но с возможностью дальнейшего продления. Как заявил Андрей Воробьев, подводя итоги месяца в эфире телеканала 360, активно программа заработает уже в апреле. Пока же глава региона распорядился разместить информацию о возможности получения льготной ипотеке в каждом офисе продаж строительных компаний и всех банковских отделениях, работающих с ипотечным кредитованием на территории Подмосковья.

Кстати

Эксперты прогнозируют, что решение подмосковных властей снизить ставку по ипотеке для семей с детьми на 3% увеличит спрос, а значит, и стоимость квартир в подмосковных новостройках. "Доступность ипотеки - это потенциальная причина роста цен на жилье. По нашим прогнозам, стоимость жилья на первичном рынке в течение года может увеличиться примерно на 10%", - заявляют в аналитическом центре ЦИАН.

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