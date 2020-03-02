С помощью технологий графового анализа данных специалисты Group-IB выявили, откуда все это взялось: искусственное распространение голосового сообщения. Информационная атака в основном распространялась через боты, а также в разные группы в мессенджерах. Причем этот женский голос одинаково печально звучал не только в Москве, но и в Воронеже, Чувашии и других городах страны. Причем не впервые - такие вбросы шли уже и в январе. Конец слухам и догадкам положил мэр города Сергей Собянин: вечером в своем блоге он сообщил, что коронавирус действительно выявлен у москвича, прилетевшего из Италии. Причем у первого.

Впрочем, и это уже не было большой новостью для москвичей, так как накануне, еще в воскресенье, появилась информация департамента здравоохранения Москвы. В ней говорилось: первоначальный диагноз пациенту поставили в городской инфекционной больнице N 1. Затем анализы, как это и принято, послали в новосибирский центр "Вектор". И вот как только его специалисты сказали свое слово, глава города тут же рассказал о ситуации со всеми подробностями. О том, что сейчас больной находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение. Заболевание у него протекает в легкой форме. Власти эти сутки тоже не сидели сложа руки: с момента появления подозрения о заражении первого пациента, установили полный круг его контактов - родственников, друзей, знакомых и пассажиров, которые летели с ним одним рейсом. Шестеро родственников и пятеро знакомых заболевшего госпитализированы - причем, один в Крыму и еще один - в Подмосковье. Симптомов заболевания у них нет. Еще 13 человек госпитализированы из числа пассажиров рейса с легкими недомоганиями и 83 помещены под домашний карантин.

Врачи говорят, что болезнь у Давида Берова, игрока московского футбольного любительского клуба "Мегамужики", протекает в легкой форме. Фото: vesti.ru

Далее глава города подробно остановился на мерах, которые предпринимаются в столице для того, чтобы остановить распространение опасной инфекции. В частности, во всех аэропортах Московского авиационного узла продолжают работу медицинские посты. Всем гражданам, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи, выдаются постановления об изоляции, фиксируются их контактные данные, делается фотография, берется анализ на коронавирусную инфекцию.

Прибывающим из Италии и других стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции выдаются рекомендации соблюдать режим изоляции на дому. Они также заполняют анкету с контактными данными и фотографируются.

У всех пассажиров международных рейсов во всех аэропортах измеряют температуру тела. Тех, у кого она повышена, приглашают на медицинский пост. Берут анализ и далее - госпитализируют или оставляют под медицинским наблюдением на дому. Параллельно выявляется полный круг людей, с которыми этот человек общался.

Официальная информация о ситуации с коронавирусом в Москве будет публиковаться на сайте mos.ru

Соблюдение режима изоляции в городе контролируется, в том числе с помощью специальных технических мер. Продолжаются и ежедневные обходы мест массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян и граждан других стран, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах. С 15 февраля уже проведено более 12 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию. В настоящее время находятся под наблюдением свыше 5,5 тысячи человек.

Граждане, контактировавшие с потенциальными носителями инфекции, либо нарушившие режим изоляции, помещаются при необходимости в санатории и дома отдыха для постоянного медицинского контроля. Для них там обеспечены комфортное пребывание и четырехразовое питание. Если это потребуется, подчеркнул Собянин, будут развернуты дополнительные мощности.

В стационарах города подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Поскольку наиболее тяжелой формой осложнения коронавирусной инфекции является пневмония, для лечения больных с воспалением легких выделены специализированные корпуса. Они оснащены оборудованием для искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (искусственными легкими). Сформированы мультидисциплинарные бригады, в том числе мобильные, включающие врача-инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога, врачей скорой медицинской помощи. 100% больных пневмонией проверяются на коронавирусную инфекцию.

Выборочное измерение температуры пассажиров дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен. Такую же рекомендацию Роспотребнадзора получили работодатели - организовать регулярное измерение температуры у сотрудников.

Остаются в силе и ранее введенные профилактические меры. На различные сценарии развития событий разработаны планы реагирования городских служб. "Прошу горожан соблюдать введенные ограничения, а также применять меры профилактики, рекомендованные врачами", - обратился Собянин с просьбой к москвичам. И заверил: "Будем и далее регулярно информировать москвичей о текущей ситуации и действиях властей". В частности, в ближайшее время официальная информация будет публиковаться на сайте mos.ru. Так где же, какие тайны и секреты "гребаных властей", о которых утверждается в фейках? "Призываем не верить вбросам", - обращаются к москвичам IT-специалисты. И это, пожалуй, самый разумный совет в ситуации, которую нам предстоит пережить.