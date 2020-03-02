В суд направлено уголовное дело о хищении 1 млрд рублей в Подмосковье

Заместитель Генерального прокурора России утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего генерального директора "Ипотечной корпорации Московской области" Дмитрия Демидова. Он обвиняется в крупном мошенничестве.

"Как полагает следствие, с февраля по июль 2007 года Демидов, занимая указанную должность, в составе организованной группы, созданной бывшим министром финансов Московской области Алексеем Кузнецовым, похитил свыше 1 миллиарда рублей, - сообщают в Генпрокуратуре. - Эти денежные средства Правительства Московской области предназначались для строительства жилья в Подмосковье".

В надзорном ведомстве подчеркивают, что Демидов признал вину. Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу.