Въезд иностранных граждан на территорию России значительно облегчается - вступил в силу закон, позволяющий им посещать Россию по упрощенной схеме. Изменения коснутся шести дальневосточных регионов. Соответствующий документ публикует "Российская газета".

Отныне иностранные граждане могут прибывать на наш Дальний Восток на основании однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронного документа не только на самолете - через воздушные пункты пропуска на госгранице, но и через автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска.

При этом иностранцы получили право на свободу передвижения в пределах территории субъекта РФ, в который осуществлен въезд.

Замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков ранее пояснял, что иностранцы могут приехать по электронным визам на Дальний Восток через 18 пунктов пропуска. Из них 11 расположены в границах свободного порта Владивосток и 7 - в международных аэропортах на территории Дальневосточного федерального округа.

На железнодорожные и морские пункты пропуска упрощенный порядок въезда не распространится, поскольку техническая возможность проверки электронных виз на вокзалах и в поездах отсутствует. А морские порты на Дальнем Востоке иностранными гражданами не востребованы.

Иностранцы могут приехать по электронным визам на наш Дальний Восток через 18 пунктов пропуска

Изменения позволят создать дополнительные условия для привлечения иностранных туристов в регионы Дальнего Востока. Это, в свою очередь, будет способствовать созданию и развитию в них туристической и иной социальной инфраструктуры, повышению доходов бюджетов всех уровней.

По данным погранслужбы по состоянию на середину февраля, по электронной визе уже приехали в Россию 130 тысяч граждан из 18 государств.