Отныне иностранные граждане могут прибывать на наш Дальний Восток на основании однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронного документа не только на самолете - через воздушные пункты пропуска на госгранице, но и через автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска.
При этом иностранцы получили право на свободу передвижения в пределах территории субъекта РФ, в который осуществлен въезд.
Замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков ранее пояснял, что иностранцы могут приехать по электронным визам на Дальний Восток через 18 пунктов пропуска. Из них 11 расположены в границах свободного порта Владивосток и 7 - в международных аэропортах на территории Дальневосточного федерального округа.
На железнодорожные и морские пункты пропуска упрощенный порядок въезда не распространится, поскольку техническая возможность проверки электронных виз на вокзалах и в поездах отсутствует. А морские порты на Дальнем Востоке иностранными гражданами не востребованы.
Изменения позволят создать дополнительные условия для привлечения иностранных туристов в регионы Дальнего Востока. Это, в свою очередь, будет способствовать созданию и развитию в них туристической и иной социальной инфраструктуры, повышению доходов бюджетов всех уровней.
По данным погранслужбы по состоянию на середину февраля, по электронной визе уже приехали в Россию 130 тысяч граждан из 18 государств.