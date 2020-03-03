Принят Государственной Думой 12 февраля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 2003, N 2, ст. 159; 2006, N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 52, ст. 6450; 2010, N 11, ст. 1173; N 31, ст. 4196; N 52, ст. 7000; 2011, N 13, ст. 1689; 2012, N 47, ст. 6398; N 53, ст. 7628; 2013, N 52, ст. 6955; 2014, N 16, ст. 1828; N 19, ст. 2311;2015, N 1, ст. 75; N 29, ст. 4339; N 48, ст. 6709; 2017, N 11, ст. 1537; N 27, ст. 3928; N 50, ст. 7564; 2018, N 30, ст. 4537) следующие изменения:

1) в подпункте 9 части первой статьи 25 слова "через воздушные пункты" заменить словами "через воздушные, автомобильные, речные и смешанные пункты", слова "далее - воздушные пункты" заменить словами "далее - пункты";

2) в части первой статьи 2517 слово "воздушные" исключить.

Статья 2

Пункт 11 статьи 11 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2017, N 11, ст. 1537; N 50, ст. 7564; 2018, N 30, ст. 4537; N 53, ст. 8433) после слов "а также через воздушные" дополнить словами ", автомобильные, речные и смешанные".

Президент Российской Федерации В. Путин