У пассажиров Diamond Princess в Приморье не обнаружили коронавирус

По данным управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, у семи пассажиров лайнера Diamond Princess, которые находятся на карантине в одной из больниц Владивостока, результаты анализов на коронавирус отрицательные, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Состояние семи пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящихся в инфекционном отделении краевой клинической больницы Владивостока, оценивается на сегодняшний день как удовлетворительное", - сообщает пресс-служба правительства Приморского края, ссылаясь на информацию ведомства.

По словам главы управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, лабораторный контроль состояния здоровья изолированных пациентов ведется ежедневно.

"Все граждане обследованы на наличие коронавирусной инфекции. Повышенной температуры у эвакуированных нет, катаральные проявления отсутствуют. Результаты исследования методом ПЦР в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае отрицательные", - сказала она, отметив, что медицинское наблюдение продолжается. Кроме того, материалы будут повторно изучены в научно-исследовательском центре "Вектор".

Напомним, что семерых россиян, которые были пассажирами лайнера Diamond Princess, где был зафиксирован очаг коронавируса COVID-19, во Владивостоке поместили в 14-дневный карантин.