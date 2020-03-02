Новости

СК РФ возбудил дело против сотрудников полиции и прокуратуры Украины 10:00
В Бурятии неизвестный передал крупную сумму благотворительному фонду 09:52
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на шесть километров 09:48
Впервые в истории три российских теннисиста вошли в топ-15 рейтинга АТР 09:43
На Камчатке мальчик упал с лошади во время празднования Масленицы 09:31
Петербургские ученые сообщили, когда появится вакцина от коронавируса 09:29
Четверо пострадавших в ДТП под Владимиром находятся в тяжелом состоянии 09:26
Французский Лувр закрылся из-за коронавируса 09:25
Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии попался на взятке 09:25
В Прикамье старшеклассники издевались над десятилетним подростком 09:24
Бабушка возьмет под временную опеку омского мальчика, стоявшего на гречке 09:18
Вучич: Сербия откроет официальное представительство в Иерусалиме 09:07
Видео: как не надо вытаскивать машину из снега 09:06
Злоумышленник захватил в заложники 30 человек в ТЦ на Филиппинах 09:04
Япония повысила уровень опасности в отношении Италии из-за коронавируса 08:50
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Владимиром выросло до 15 08:46
КНДР выпустила две ракеты в направлении Японского моря 08:29
У пассажиров Diamond Princess в Приморье не обнаружили коронавирус 08:28
На Украине отказ отмечать День Победы назвали цинизмом 08:26
Мэр Якутска предложила ввести налог на собак 08:08
УльЗИС: уникальный советский грузовик с дизельным двигателем GMC 08:01
В Южной Корее взяли более ста тысяч анализов на COVID-19 07:50
Панарин впервые в карьере набрал 90 очков за сезон 07:46
Медики рассказали о неожиданной опасности незаменимых омега-3 кислот 07:38
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря 07:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе со 2 по 8 марта
Что не пропустить по ТВ на неделе со 2 по 8 марта
ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов
ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
02.03.2020 08:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У пассажиров Diamond Princess в Приморье не обнаружили коронавирус

Текст: Анна Бондаренко

По данным управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, у семи пассажиров лайнера Diamond Princess, которые находятся на карантине в одной из больниц Владивостока, результаты анализов на коронавирус отрицательные, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Состояние семи пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящихся в инфекционном отделении краевой клинической больницы Владивостока, оценивается на сегодняшний день как удовлетворительное", - сообщает пресс-служба правительства Приморского края, ссылаясь на информацию ведомства.

В Японии все члены экипажа покинули судно Diamond Princess

По словам главы управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, лабораторный контроль состояния здоровья изолированных пациентов ведется ежедневно.

"Все граждане обследованы на наличие коронавирусной инфекции. Повышенной температуры у эвакуированных нет, катаральные проявления отсутствуют. Результаты исследования методом ПЦР в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае отрицательные", - сказала она, отметив, что медицинское наблюдение продолжается. Кроме того, материалы будут повторно изучены в научно-исследовательском центре "Вектор".

Напомним, что семерых россиян, которые были пассажирами лайнера Diamond Princess, где был зафиксирован очаг коронавируса COVID-19, во Владивостоке поместили в 14-дневный карантин.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Российские банки ограничили выдачу кредитных карт населению
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Злоумышленник захватил в заложники 30 человек в ТЦ на Филиппинах
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
Путь на уроки и домой для многих школьников превращается в полосу опасных препятствий
Как отличить коронавирус от гриппа