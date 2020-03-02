Инвесторов обяжут разрабатывать планы вывода предприятий из эксплуатации

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила о необходимости менять подход к строительству промышленных предприятий. По ее словам, при проектировании подобных объектов в документации сразу должен содержаться раздел с планом вывода объекта из эксплуатации и рекультивации территории.

- Работа по ликвидации последствий деятельности предприятий не должна напоминать борьбу с ветряными мельницами. Пока мы устраняем экологический вред одного комбината, который был создан более 50 лет назад, в России появляются новые. Нам необходимо предусмотреть обязанность собственников выводить предприятия из эксплуатации и их ответственность за исполнение или неисполнение этого требования. Новые БЦБК не должны появляться, - подчеркнула Виктория Абрамченко.

Вероятно, для этого придется внести поправки в действующее законодательство.

Отметим, что БЦБК не единственный брошенный опасный промышленный объект в Иркутской области. Похожая ситуация сложилась на "Усольехимпроме". Юридические лица, созданные на базе гиганта советской химической индустрии, находятся в стадии банкротства, цеха прекратили работу без консервации. В результате промплощадка представляет серьезную угрозу для жителей Усолья-Сибирского: там находится ртутный цех, откуда долгое время вывозился металлолом и б/у строительные материалы, там обнаружено около 60 емкостей с хлорсодержащими химикатами. В 2018 году "черные металлисты" попытались распилить одну такую цистерну и поставили целый город на грань эвакуации.

Напомним, Виктория Абрамченко находится в двухдневной поездке по Иркутской области совместно с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным, руководителями Росводресурсов, Рослесхоза, Росприроднадзора, Росгидромета. Сегодня она побывала на Байкальском целлюлозном комбинате, провела совещание по ключевым экологическим проблемам Байкала и Иркутской области.