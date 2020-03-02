СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья

Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку ареста заместителя начальника Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева.

Само задержание в достаточно жесткой манере проводили оперативные сотрудники регионального УФСБ. На кадрах оперативной сьемки также запечатлен момент, когда Журавлев, сидя перед следователями, что-то сжевывает и проглатывает. К нему немедленно подходит сотрудник ФСБ, пытаясь найти предмет, но чиновник показывает пустые руки. Представитель опергруппы говорит на камеру, что подозреваемый есть бумагу и спрашивает, зафиксирован ли данный инцидент. Что конкретно съел Журавлев, не уточняется. В ходе обысков, проведенных силовиками в здании ведомства и по местам жительства фигурантов, были изъяты деньги, различные документы, а также кокаин.

Напомним, что по версии следствия, чиновник получил от предпринимателя, занимающегося экспортом лесной продукции, 160 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фитосанитарных сертификатов.

Против основного подозреваемого - заместителя руководителя регионального Россельхознадзора Журавлева и ряда других чиновников возбуждено уголовное дело - их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). По ходатайству следствия Журавлев помещен под стражу.