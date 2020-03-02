Nissan сокращает выпуск автомобилей в России

В течение ближайших нескольких месяцев завод Nissan в Санкт-Петербурге перейдет на односменный режим работы, об этом сообщили в компании. Причина - снижение продаж автомобилей марки на российском рынке.

За прошлый год в РФ объем реализации автомобилей Nissan снизился на 20%.

Напомним, что на своем питерском заводе автопроизводитель выпускает сейчас автомобили Nissan X-Trail, Nissan Qashqai и Nissan Murano. В компании по-прежнему считают российский рынок приоритетным и заявляют, что если ситуация со спросом изменится, то предприятие сможет вернуться к двухсменному графику.

Изданию "Коммерсантъ" Nissan подчеркнули, что решение о переводе завода в односменный режим не связано с последствиями коронавируса. Хотя ранее автопроизводитель не исключал вероятность производственных проблем, связанных с перебоями поставок автокомплектующих из Китая.

Как стало ранее известно из отчета АЕБ, в январе этого года Nissan продал в России около 4,9 тыс. легковых автомобилей, что на 1% меньше результата продаж за тот же период 2019 года. За весь прошлый год продажи машин Nissan на российском авторынке сократились на 20% до 70 тыс. ед.