Петербург-Концерт подарит женщинам музыкальный "Бис-квит"

Один из ведущих коллективов Петербург-Концерта - ансамбль "Бис-квит" - представит 8 марта на сцене Капеллы оригинальную программу для женщин "Лучшие! Любимые! Для вас!".

Примечательно, что в этот день молодые музыканты коллектива отметят и свое творческое совершеннолетие: ровно 18 лет назад шестеро талантливых студентов Санкт-Петербургского музыкального колледжа имени Римского-Корсакова собрались вместе и создали группу "Бис-квит", которой суждено было прославиться на весь мир и стать обладательницей звания "Посол русской культуры".

Праздничный концерт "Бис-квит" проведет со свойственным ему размахом. В качестве угощений - лучшие хиты ансамбля, собранные с разных уголков земного шара, в оригинальных аранжировках. Это русские песни, романсы, аргентинское танго, бразильская босса нова, неаполитанская классика, мелодии итальянского Сан-Ремо и многое другое.

Украшением концерта станет выступление всемирно известного оперного бас-баритона Дениса Седова. Вокалист блистал в постановках ведущих оперных театрах мира, таких как Метрополитен-Опера, Ла Скала, Гранд Опера, Ковент-Гарден, а сейчас выступит вместе с "Бис-квитом".

Ансамбль "Бис-квит" - один из самых ярких в стране коллективов, исполняющий музыку в популярном стиле "сrossover" и объединивший звучание русских народных и эстрадно-джазовых инструментов. Он - лауреат престижных международных конкурсов, специальный гость фестивалей "Масленица" в Лондоне и Риме.

Выступление музыкантов в Петербурге являются большой редкостью, так как большую часть времени они проводят в зарубежных турах, представляя на международной арене родной город и русскую культуру.