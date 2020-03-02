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02.03.2020,  
18:34
Текст:  Светлана Цыганкова

Швартовые испытания подлодки "Волхов" начались в Петербурге

Фото: Пресс-служба "Адмиралтейские верфи" Фото: Пресс-служба "Адмиралтейские верфи"
Фото: Пресс-служба "Адмиралтейские верфи"

На петербургском предприятии "Адмиралтейские верфи" начались швартовые испытания дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Волхов". Они будут длиться около трех месяцев.

Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости
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Как сообщила пресс-служба завода, в ходе испытаний специалисты проверят все системы - навигационную, общекорабельную, управления, связи,комплекс торпедно-ракетного вооружения и другие механизмы. После окончания швартовых испытаний "Волхову" предстоят заводские ходовые и государственные испытания. "Волхов" - это вторая субмарина проекта 636.3. Заложена в июле 2017 года, спущена на воду в декабре 2019-го. Войдет в состав Тихоокеанского флота. Первая подводная лодка проекта "Петропавловск-Камчатский" уже вошла в состав ВМФ России.

В настоящее время на "Адмиралтейских верфях" готовятся к стыковке блоков еще две субмарины - "Магадан" и "Уфа". Их должны построить в 2022 году.

Подводные лодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок. Они считаются одними из самых малошумных в мире. Могут противостоять подводным и надводным целям. Основное их вооружение - ракетный комплекс "Калибр-ПЛ" с одноименными крылатыми ракетами.

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Фото: U.S. Department of Defense/Wikimedia.org
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