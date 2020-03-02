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02.03.2020 15:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ленобласти тюлень снялся в ролике об опасности прогулок по льду

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В социальных сетях набирает популярность ролик, снятый в центре спасения ластоногих в Ленобласти. На кадрах тюлень по кличке Крошик пытается передвигаться по тонкому льду, образовавшемуся на поверхности бассейна.

Фото: Вера Костамо / РИА Новости
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В первые несколько секунд Крошик, вес которого сейчас составляет около 40 килограммов, еще как-то удерживается на ледовой поверхности, но затем лед под тюленем растрескался и животное оказалось в воде.

Пользователи социальных сетей уже назвали ролик социальной рекламой, ведь если для тюленя провалиться под лед - это веселая игра, то человек в такой ситуации оказывается в смертельной опасности.

Тюлень Крошик - это, пожалуй, самое известное ластоногое Петербурга и Ленинградской области. Несколько лет назад его спасли в Финском заливе и доставили в центр спасения ластоногих. Обычно в этом центре тюленей и нерп выкармливают, лечат, а затем отпускают в дикую природу. И Крошика (так тюленя назвали за то, что он забавно выглядел при линьке) тоже выпустили.

Но Крошик не уплыл. Он стал выходить к людям. Тюлень забирался на яхты, подходил к рыбакам и туристам. Тюлень всегда был очень ласков, просил, чтобы его погладили и чем-нибудь угостили. Зоозащитники, отслеживавшиеся судьбу Крошика, поняли, что тюлень находится в опасности и приняли решение вернуть его обратно в центр. Там Крошик и живет до сих пор.

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