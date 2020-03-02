В Петербурге 26 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Петербурге количество человек, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, достигло 26 человек. Все они лежат на карантине в больнице имени Боткина, сообщили "РГ" в городском комитете по здравоохранению.

Ранее в комитете обнародовали релиз, из которого следует, что в отделении больницы предусмотрено 25 индивидуальных боксов для пациентов, у которых подозревают коронавирус.

На вопрос, куда же поместили еще одного пациента, "РГ" сообщили, что в больнице есть резервные боксированные койки и они распечатываются по мере необходимости.

У всех пациентов, которые сейчас находятся на карантине, выявлены признаки ОРВИ, сами граждане недавно вернулись из неблагополучных по коронавирусу стран.