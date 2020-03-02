В Петербурге отпустили арестованного за взятки экс-сотрудника ГИБДД

В Петербурге из следственного изолятора освобожден бывший заместитель начальника 2-го отдела Управления ГИБДД Северной столицы Михаил Александров. Его обвиняют в получении взятки.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, следователи ходатайствовали о продлении ареста. Тем не менее, суд счет возможным заменить заключение под стражу на домашний арест.

В релизе объединенной пресс-службы судов указано, что на судебном заседании не были представлены доказательства, что с декабря по делу Александрова велись какие-либо следственные действия. Также сторона следствия не аргументировала, зачем обвиняемого в принципе нужно дальше содержать в изоляторе и чем он под домашним арестом может помешать необходимым мероприятиям. Поэтому меру пресечения и смягчили.

Алексадрова обвиняют во взяточничестве. Объем незаконного денежного вознаграждения, по данным следствия, полтора миллиона рублей. Сам Александров получение взятки отрицает.