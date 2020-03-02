Началась продажа билетов на поезд Керчь - Анапа

"Южная пригородная пассажирская компания" объявила о начале продажи билетов на поезда Керчь - Анапа, которые начнут курсировать между полуостровом и материком с 7 марта. Об этом сообщила пресс-служба ЮППК.

Как ранее сообщала "РГ", рельсовые автобусы РА-2 будут ходить дважды в день с понедельника по четверг и трижды в день с пятницы по воскресенье. Билеты доступны в кассах железнодорожных вокзалов и на сайте перевозчика.

- Развитие регулярного пригородного сообщения важно как для крымчан, так и жителей Краснодарского края, - отметил генеральный директор ЮППК Алексей Ильиных. - С открытием моста многие таманцы стали работать или учиться на соседнем берегу. Вырос турпоток между Анапой и Керчью. На рельсовом автобусе можно будет ездить с материка на полуостров или в обратном направлении ежедневно, вне зависимости от погодных условий.

Первый состав отправится с вокзала Керчи в Анапу 7 марта в 14 часов 38 минут по московскому времени. Единственную остановку поезд сделает на станции Тамань-Пассажирская и доедет до Анапы за два часа. Билеты обойдутся пассажирам в 439 рублей.

По словам министра транспорта Республики Крым Сергея Карпова, в дальнейшем планируется запустить поезда по маршруту Симферополь - Керчь. Их расписание состыкуют с графиком рельсового поезда Керчь - Анапа, чтобы пассажиры могли сделать удобную пересадку в городе-герое.