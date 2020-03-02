В Краснодаре завели дело о массовом отравлении детей блинами

На Кубани возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей блинами во время праздникам Масленицы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю.

Как ранее уже писала "РГ", первого марта в микрорайоне "Губернский" одна из крупных строительных компаний города организовала праздничные гулянья на улице в честь Масленицы. Во время праздника пришедших людей угощали блинами и другими традиционными блюдами. После этого 22 человека, из которых 21 оказались дети, плохо себя почувствовали и обратились за медицинской помощью. У всех у них "подозревают заболевание острой кишечной инфекцией". Об этом рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

"В настоящее время всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших детей стабильное," - пояснили в пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю.

Как отметили в правоохранительном ведомстве, сейчас проводится расследование, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего ЧП.