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02.03.2020 10:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ямале задержали подозреваемого в стрельбе по клиентам кафе

Текст: Екатерина Призова

В Ноябрьске вычислили и задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по посетителям кафе "Мечта". В заведении ночью в пятницу, напомним, пострадали четыре человека.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", - сообщили агентству РИА Новости в управлении МВД ЯНАО.

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Инцидент в кафе случился около полуночи. Сначала две разные компании начали переругиваться, потом один из клиентов заведения достал оружие и стал стрелять. У одного из пострадавших прострелено колено, у второго - спина, еще двоим попали в живот - их жизни ничто не угождает.

Кстати, ни сами раненые, ни администрация кафе в полицию о произошедшем не сообщили: представителей правоохранительных органов о криминальных травмах уведомили медики больницы.

Стрелявший с места происшествия скрылся, но позднее его личность была установлена.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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