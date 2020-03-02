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02.03.2020 20:16
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На Урале у главы Минкульта попросили помочь с площадкой "Эрмитажа"

Текст: Марина Порошина
Сегодня в Екатеринбурге с рабочим визитом побывала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Первым пунктом программы стал визит на стройплощадку музея "Эрмитаж-Урал". Министру культуры напомнили, что в годы войны именно в Свердловск была эвакуирована коллекция Эрмитажа. При этом, по словам директора городского Музея изобразительных искусств Никиты Корытина, "из 1 200 000 экспонатов не было утрачено ни одного".

- Вам надо поднять все архивы и снять большой документальный фильм, - неожиданно предложила Ольга Любимова, которая до своего назначения в кабмин возглавляла в министерстве департамент кинематографии.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, воспользовавшись случаем, напомнил министру о том, что до назначенного открытия "Эрмитажа-Урала" осталось не так много времени, а 200 миллионов рублей из федерального бюджета на спецоборудование, которое бы поддерживало нужный для картин климат, пока так и не поступили. Любимова пообещала, что "после уточнения сроков она проработает вопрос с профильными департаментами".

Из музея министр направилась в Екатеринбургский Театр оперы и балета. Директор учреждения Андрей Шишкин, коротко рассказав о достижениях театра, посетовал на ободранный и почти сорок лет не видевший ремонта паркет, на устаревшие проектор и на электронику, которая управляет сценой. Ольга Любимова согласилась, что театру нужна помощь и предложила направить письмо в Минкульт РФ.

- Мы обозначили проблемы, но на ходу такие решения не принимаются, - пояснила она.

Принимая министра в Уральской государственной консерватории, ректор вуза Валерий Шкарупа напрямую финансовой помощи не просил, но озвучил, что реконструкция не совсем укладывается в смету. О деньгах говорили весь оставшийся день, представляя Любимовой два ключевых екатеринбургских проекта - концепцию нового зала филармонии и план реновации Дворца народного творчества. В ходе презентации первый заместитель губернатора Алексей Орлов подчеркнул, что оба представленных проекта планируется реализовать до окончания 2023 года, когда Екатеринбург отметит 300-летний юбилей, и без поддержки на федеральном уровне не обойтись.

- Ольга Борисовна, у вас сегодня весь день просили финансовой помощи. Означает ли это, что других проблем у учреждений культуры столицы Среднего Урала нет? - задал вопрос министру журналист "РГ".

Фото: iStock
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- Когда полным ходом идет стройка - а мы сегодня весь день посещали строящиеся объекты или те, где идет реконструкция - странно было бы говорить о репертуаре и творчестве, - сказала Ольга Любимова. - Но наша общая задача сделать так, что, когда стройка закончится, причем в соответствии со всеми нормами и документами, чтобы в театре или музее кипела жизнь, шла работа, приходили люди, а не висел на двери амбарный замок.

Мероприятие, которое завершило день визита, выгодно отличалось от других тем, что в этом случае материальную помощь не просили, а, напротив, предлагали. Причем в серьезных масштабах и на долговременной основе. В здании Международного выставочного Центра "Екатеринбург-ЭКСПО" состоялась торжественная церемония объявления о сотрудничестве между Центром театра и кино под руководством Никиты Михалкова и уральским бизнесменом, меценатом Андреем Симановским.

Центр театра и кино был создан в октябре 2019 года, в труппу вошли лучшие выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Михалкова. Его основной задачей является популяризация русской литературы и драматургии. Чтобы показать "товар лицом", уральцам представили лучшие фрагменты из серии спектаклей "Метаморфозы", поставленной Никитой Михалковым по произведениям Чехова и Бунина.

- Сегодня мы впервые в качестве Центра театра и кино выехали из Москвы и будем играть на такую аудиторию, - сказал режиссер. - Для нас это испытание, вы - серьезные критики. Уверен, что наш договор о сотрудничестве с Симановским - продолжение великой традиции уральского меценатства. И особенно важно то, что в данном случае, не Москва отдает что-то провинции, а Урал помогает Москве.

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