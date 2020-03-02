Меняются правила взыскания задолженности по страховым взносам "на травматизм". Теперь суммы страховых взносов, пеней и штрафов, подлежащих взысканию за счет имущества должника, увеличены с 500 до 3 тысяч рублей. Предельный срок для принятия постановления о взыскании страховых взносов за счет имущества страхователя продлен с двух до трех лет.

Закон об изменении правил взыскания задолженностей по выплатам за социальное страхование работников подписал президент Владимир Путин. Документ публикует "Российская газета". Это позволит снизить поступление на исполнение в Федеральную службу судебных приставов актов о взыскании незначительных сумм задолженности.

Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2020 года.