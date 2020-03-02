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02.03.2020 17:44
Рубрика: Экономика

Меняются правила взыскания страховых взносов

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)
Меняются правила взыскания задолженности по страховым взносам "на травматизм". Теперь суммы страховых взносов, пеней и штрафов, подлежащих взысканию за счет имущества должника, увеличены с 500 до 3 тысяч рублей. Предельный срок для принятия постановления о взыскании страховых взносов за счет имущества страхователя продлен с двух до трех лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Закон об изменении правил взыскания задолженностей по выплатам за социальное страхование работников подписал президент Владимир Путин. Документ публикует "Российская газета". Это позволит снизить поступление на исполнение в Федеральную службу судебных приставов актов о взыскании незначительных сумм задолженности.

Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2020 года.

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