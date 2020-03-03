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3 марта 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 43-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" в части совершенствования процедуры взыскания незначительных сумм задолженности по страховым взносам"

Принят Государственной Думой 18 февраля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3803; 2016, N 27, ст. 4183; 2019, N 52, ст. 7804) следующие изменения:

1) в статье 266:

а) в пункте 7 цифры "500" заменить цифрами "3 000";

б) в пункте 11 цифры "500" заменить цифрами "3 000";

2) пункт 3 статьи 267 изложить в следующей редакции:

"3. Постановление о взыскании страховых взносов за счет имущества страхователя - юридического лица или индивидуального предпринимателя принимается в течение одного года после истечения срока исполнения требования об уплате страховых взносов, пеней и штрафов, если общая сумма страховых взносов, пеней и штрафов превышает 3 000 рублей. В случае, если указанная в требовании неуплаченная сумма страховых взносов, пеней и штрафов не превышает 3 000 рублей, постановление о взыскании страховых взносов за счет имущества страхователя - юридического лица или индивидуального предпринимателя принимается после истечения срока, установленного в одном или нескольких требованиях об уплате страховых взносов, но не позднее чем через три года после истечения срока исполнения самого раннего требования. Постановление, принятое через три года после истечения срока исполнения самого раннего требования, не подлежит направлению судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".";

3) в статье 268:

а) в пункте 3 цифры "500" заменить цифрами "3 000";

б) в пункте 6 цифры "500" заменить цифрами "3 000";

в) в пункте 7 цифры "500" заменить цифрами "3 000".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин