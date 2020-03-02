Суммы выплат будут индексироваться с учетом инфляции. Кроме того, оформлять и пользоваться материнским капиталом семьям станет намного удобнее и быстрее. Не позже чем через пять дней после регистрации новорожденного сертификат на маткапитал можно будет уже получить на руки. Писать заявление на его оформление также не надо, все происходит автоматически в момент регистрации ребенка в органах ЗАГС, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Такую практику начнут применять уже с 15 апреля, сообщил председатель правления Пенсионного фонда России Максим Топилин. Раньше этот процесс требовал визита в отделение ПФР и подачи заявления, а процедура проверки растягивалась на месяц, а то и на два, если у чиновников возникали какие-либо вопросы по поданным документам. Теперь все процедуры автоматизированы: госорганы подключили свои базы данных к Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Благодаря этому сократился срок рассмотрения заявления на использование маткапитала. На это теперь отводится десять дней.
"Мы сейчас ведем работу с кредитными организациями, чтобы при подаче заявки на ипотеку с использованием материнского капитала банки могли сразу запустить процедуру согласования с Пенсионным фондом и тем самым максимально упростить семьям использования средств материнского капитала для улучшения жилищных условий", - объяснил Антон Котяков.
Также деньги маткапитала можно будет использовать для дачного строительства. Раньше такой возможности не было.
"Самые главные выгодоприобретатели этого закона - семьи, они получат реальные деньги, с помощью которых смогут решить свои насущные проблемы, - уверен директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. - Но семьи, получив деньги, начнут их тратить, вложат в экономику и запуститься, в полном соответствии со всеми законами этой науки, денежный круговорот. А это позволяет экономике работать и порождает мультипликативный эффект".
Только на рынке жилья расширение программы маткапитала обеспечит дополнительный спрос на шесть млн квадратных метров в год, подсчитали в аналитическом центре ДОМ.РФ.
Сейчас основная масса семей - до 80%, по разным оценкам, - направляют материнский капитал на улучшение жилищных условий. По расчетам аналитиков, нововведения затронут около 1,3 млн российских семей. "В результате недвижимость смогут приобрести семьи, ранее не имевшие такой возможности, а части семей это позволит сделать выбор в пользу более комфортного и просторного жилья. Увеличение спроса и предложения на рынке жилья приведет к повышению сбалансированности и устойчивости жилищного рынка страны, жилье станет более доступным для граждан, а у девелоперов появятся новые возможности для реализации проектов жилищного строительства", - отмечают в ДОМ.РФ.
При этом переоценивать влияние маткапитала на строительную отрасль не стоит, предупреждает руководитель департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова. Количество рождаемых сейчас детей и, следовательно, создаваемые ими потоки материнского капитала, не настолько велики, чтобы определять ситуацию на рынке.
"Этот поток небольшой, зато стабильный, - определяет Светлана Солянникова. - Его влияние особенно высоко в тех регионах, где высокая рождаемость и недорогая недвижимость. Например, на Северном Кавказе".
Расширение программы маткапитала окажет положительный эффект на экономическую динамику, уверены в минэкономразвития. "Сумма выплаты на первого ребенка составит 466,6 тысячи рублей, а при рождении второго - еще 150 тысяч. Суммарно семья, в которой родились двое детей, получит 616,6 тысячи рублей, - отмечают в министерстве. - С учетом средств на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка суммарная поддержка семьи может составить более 1 млн рублей. В большинстве населенных пунктов этой суммы достаточно для покрытия не менее трети стоимости квартиры. Предложенная мера позволит увеличить располагаемые доходы таких семей, снизить их долговую нагрузку, а также нарастить инвестиции в недвижимость и строительную активность".
По словам Светланы Солянниковой, строители - основные потребители материнского капитала. "Его наличие позволяет обеспечить работой и нормальной зарплатой очень многих работников. В принципе, если умножить число рожденных за год детей на величину маткапитала, взять 75% от этой суммы - пропорционально доле использования этих средств на покупку жилья в новостройках, то примерно пятая часть от этой суммы должна пойти на зарплаты работникам", - подчеркивает она.
Косвенно свою долю в использованном материнском капитале имеют и производители стройматериалов, и металлурги, и нефтяники. Все они так или иначе связаны со строительной отраслью.
Кроме того, сразу после объявления о реализации кабмином мер по поддержке семей с детьми - маткапитала и выплаты пособий на детей 3-7 лет - акции "Детского мира" выросли на 11%, а ретейлера "Магнита" - на 8%. Потребителей еды и товаров повседневного спроса, в том числе детских, благодаря расширению программы маткапитала, станет больше, а значит, вырастет спрос. Ретейл на эти новости не мог не отреагировать.
Кстати
За 8 лет спрос на средства маткапитала вырос почти вполовину. Если в 2011 выплатами воспользовались полмиллиона семей, то в 2019-м - более 900 тысяч семей. Большинство россиян направляют господдержку на улучшение жилищных условий, чаще - сумма засчитывается в счет первого взноса по ипотеке. На оплату образовательных услуг используется каждый пятый сертификат: это в 10 раз больше, чем в 2017-м. И только одна выплата из двух тысяч уходит в счет формирования накопительной части будущей пенсии мамы.
Подготовила Елена Манукиян
На оплату образования детей тратят материнский капитал около 15% его обладателей. По мнению экспертов, именно этот вариант может оказаться наиболее эффективным для будущего детей. "Во-первых, это социальный лифт, ребенок из менее обеспеченной семьи сможет учиться вместе со своими сверстниками, у которых родители более благополучны, - полагает Светлана Солянникова. - Значит, в будущем разрыв в их возможностях для успеха в карьере и жизни сократится".
Давая своим детям лучшее образование, родители позволяют им освоить больше знаний, больше компетенций. А это, в свою очередь, приведет к тому, что они станут более ценными работниками, смогут получать более высокий доход, отмечает Георгий Остапкович. "По сути это ведь вклад в самый ценный в мире человеческий капитал, - поясняет он. - Государству достанется прибавочная стоимость и их налоги, а самим будущим детям - процветание. И это стратегическая мера".
Регионы готовы доплачивать за детей, но в основном за третьих
На Кубани семьи после рождения или усыновления третьего и последующих детей могут получить региональный маткапитал. Его сумма в 2020 году составит 129 342 рубля на семью. Деньги на маткапитал выделяются из бюджета Краснодарского края. Потратить их можно после достижения ребенком трех лет - на улучшение жилищных условий на территории Кубани, получение образования детьми, газификацию жилья в Краснодарском крае или погашение ипотечного кредита. Многодетные семьи могут направить деньги на погашение ипотеки сразу, не дожидаясь трехлетия ребенка.
В Астраханской области сумма регионального материнского капитала составляет 58 764 рубля. Он положен в случае рождения третьего или последующих детей (если раньше семья этот маткапитал не получала). Получить маткапитал может один из родителей, даже не состоящий в зарегистрированном браке, но при условии, что он проживал на территории области не менее трех лет и не имеет судимости за преступления, совершенные в отношении своих детей. Кроме того, семья должна иметь статус малоимущей: средний доход на одного человека в месяц не может превышать показателя прожиточного минимума, установленного в регионе. Сейчас он составляет 10 437 рублей. Обратиться за маткапиталом можно в любой момент, но нужно успеть оформить его до того, как ребенку исполнится три года.
В Ростовской области региональный маткапитал равен 121 287 рублям. Претендуют на такую меру поддержки малоимущие семьи, где появился третий ребенок или последующие дети. 4,3 тысячи семей с 2012 года уже распорядились средствами регионального маткапитала.
В Калужской области региональный материнский капитал с января этого года выплачивается не только на третьего, но и на второго ребенка. На второго ребенка - 50 тысяч рублей, в связи с рождением третьего и последующих малышей многодетная семья по-прежнему может рассчитывать на 100 тысяч рублей регионального маткапитала. Если ранее получить выплату могли матери, прожившие в регионе не менее года, то теперь это ограничение убрали - достаточно быть прописанным в Калужской области на момент рождения ребенка. Причем потратить средства, в отличие от федерального материнского капитала, можно на что угодно: деньги перечисляются на лицевой счет заявителя, их расходование не контролируется отделом соцзащиты населения.
В Рязанской области местный маткапитал составляет 72 242,71 рубля. Региональное пособие можно потратить после исполнения малышу года и только на покупку или ремонт жилья, а также на подключение к инженерным коммуникациям.
В Тульской области сумма выплат при рождении третьего ребенка достигла уже 150 тысяч рублей. Потратить средства можно не только на улучшение жилищных условий, ремонт и подключение коммуникаций, образование и лечение, но и на покупку автомобиля с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, изготовленного в РФ.
В Архангельской области в 2020 году региональный маткапитал равен 105 тысячам рублей. Он предоставляется при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Получатели должны проживать в Архангельской области не менее трех лет и иметь статус многодетной семьи.
В Калининградской области дополнительный материнский капитал - 50 тысяч рублей на третьего ребенка и последующих детей - доступен семьям, где среднедушевой доход не должен превышает полторы величины регионального прожиточного минимума (11 005 рублей). Родители сами решают, как получить выплату: одномоментно, после достижения ребенком полутора лет, или в виде ежемесячной выплаты. В этом году в области появился еще и так называемый "студенческий" маткапитал: единоразовая выплата в размере 300 тысяч рублей женщинам, родившим первенца в 2020-2022 годах во время обучения, либо в течение трех лет после окончания учебы в государственных высших или средних образовательных учреждениях. "Эта мера не завязана на уровень доходов, фактически это наша областная "корзина для новорожденного", - объяснила министр соцполитики Калининградской области Анжелика Майстер. - Средства выплаты могут быть использованы в полном объеме или по частям, у нее широкий спектр действия: на улучшение жилищных условий или ремонт квартиры, приобретение товаров, например, детской коляски или автокресла, оплату медицинских обследований. Бюджетные средства целевые, они не переводятся на карточку и не выдаются наличными, а будут выплачены после подтверждающих расходных документов".
В Воронежской области маткапитал (150 тысяч рублей) при рождении третьего и последующих детей могут получить матери, проживающие в регионе не менее года, а среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратного размера прожиточного минимума (18,8 тысячи рублей). Потратить средства можно на улучшение жилищных или бытовых условий (покупку, ремонт, газификацию дома или квартиры, подключение к водопроводу или канализации), на образование детей и платные медуслуги для них, а также на приобретение товаров или услуг для реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов. Кроме того, в регионе введена единовременная выплата за рождение второго ребенка - 200 тысяч рублей - матерям моложе 28 лет. В отличие от маткапитала она может быть потрачена на любые цели.
По предположениям властей региона, в 2020-2022 годах выплатой за второго ребенка воспользуется 6,3 тысячи матерей, за третьего и последующих - свыше восьми тысяч (или примерно 85 процентов многодетных семей).
В Республике Коми размер регионального семейного капитала составляет 150 тысяч рублей. Он предоставляется абсолютно всем семьям, в которых с начала нынешнего года родился первенец. Семьи могут использовать выплату на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату его медицинских услуг, перепланировку, капитальный или текущий ремонт жилья. Семьи также вправе один раз в год воспользоваться единовременной выплатой до 25 тысяч рублей за счет средств капитала.
На Брянщине размер маткапитала, положенного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка, равен 200 тысячам рублей. Если в семье родились близнецы, один из которых стал тем самым "третьим или последующим", выплата рассчитывается по-другому. В случае с двойней это будет 400 тысяч, с тройней или еще большим количеством малышей - 1,2 миллиона. Ограничений по доходам семьи не установлено, но она должна проживать в Брянской области не менее года. Потратить региональный капитал можно на улучшение жилищных и бытовых условий, оплату образования и иных связанных с его получением нужд, покупку товаров или услуг для реабилитации детей-инвалидов. Разрешается направлять средства как на приобретение, так и на строительство или ремонт жилья. Если квартира или дом оформлены в собственность кого-то из супругов, за счет маткапитала можно провести туда газ, подключиться к инженерным сетям, установить счетчики. Получить деньги для оплаты жилищного кредита, дошкольного образования или реабилитации детей можно в любое время. В остальных случаях нужно выждать как минимум три года со дня возникновения права на капитал. Закон будет действовать до конца 2021 года.
В Тамбовской области семейный капитал при рождении третьего или последующего ребенка равен 100 тысячам рублей. Его можно потратить на приобретение, строительство или газификацию жилого помещения, а также на реконструкцию частного дома, погашение ипотеки или выплату последнего взноса в жилищном кооперативе. Прежде чем писать заявление на материнский капитал, тамбовчанам нужно получить удостоверение многодетной семьи. Претенденты должны постоянно или преимущественно проживать на территории региона вместе с несовершеннолетними детьми.
В Орловской области предусмотрен маткапитал для многодетных семей - чуть более 133 тысяч рублей. Право на выплату имеют граждане РФ, постоянно проживающие в регионе не меньше трех лет, в связи с рождением (усыновлением) третьих (последующих) детей. Истребовать деньги можно спустя год с момента появления ребенка. Тратить их разрешается на улучшение жилищных условий (на территории Орловской области), образование детей, лечение ребенка-инвалида, а также на покупку автомобиля или сельхозтехники.
В Иркутской области сумма выплаты семьям, в которых появился третий или последующий ребенок, составляет 103 тысячи рублей. Эту сумму можно использовать целиком или по частям на улучшение жилищных условий, на оплату образования для детей, на оплату ухода за детьми (в том числе на оплату услуг няни или частного детского сада), на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. Кроме того, использовать средства регионального маткапитала можно в виде ежегодных денежных выплат по 25 тысяч рублей. Распоряжаться средствами маткапитала можно только после достижения третьим ребенком трех лет, но сразу можно его использовать на погашение ипотечного кредита, на оплату ухода за ребенком и на приобретение средств социальной адаптации детей-инвалидов.
В Хабаровском крае материнский капитал на третьего и каждого последующего ребенка достиг 250 тысяч рублей. Использовать средства можно по трем направлениям: улучшение жилищных условий, образование детей, медицинские услуги детям и родителям. Как сообщили в КГКУ "Центр социальной поддержки населения по г. Хабаровску", чаще всего маткапитал семьи используют для улучшения жилищных условий. Кроме того, жители края активно оплачивают материнским капиталом медицинские услуги, в частности, стоматологические. В крае также есть семейный капитал, который выплачивают при рождении (усыновлении) второго ребенка. Его размер составляет 30% от суммы федерального маткапитала, сейчас он увеличен до 184985,1 рубля.
В Красноярском крае материнский капитал (131806 рублей) выдается после рождения третьего и последующих детей. Деньги переводятся в безналичной форме, тратить их разрешено частями.
В соседней Туве условия несколько иные, здесь вручается сертификат только тем, у кого родилось пять или более детей. Как рассказали "РГ" в министерстве труда и социальной политики РТ, закон о региональном материнском капитале здесь действует с 2015 года, за это время сертификат получили 1287 многодетных семей. На сегодняшний день размер выплат составляет 54 тысячи рублей. Большинство тувинцев используют эти деньги на улучшение жилищных условий. На втором месте идет погашение ипотечных взносов, на третьем - образование детей.
В меню появилось горячее
Внедрение горячего питания в начальных школах будет проходить поэтапно и должно быть полностью завершено к 2023 году. Закон направлен на оздоровление российских школьников и нации в целом, поскольку заболевания пищеварительной системы лидируют в числе детских недугов в стране. Ежегодно подтверждается более 3 млн диагнозов, а это больше, чем болезней органов зрения и нервной системы. По словам детского гастроэнтеролога Анны Шабалиной, в условиях повышенной умственной и физической нагрузки перекусы и сухомятка провоцируют не только быструю утомляемость у ребенка, но и целый букет заболеваний. Врач считает, что для полноценного развития детям одинаково необходимы белки, жиры и углеводы, которые может гарантировать только сбалансированное питание.
Депутат Госдумы Лидия Антонова надеется, что закон будет эффективным и поможет не только улучшить статистику состояния здоровья детей, но вернет культуру питания в школы. "В современном ритме жизни родители подчас не успевают приготовить завтрак для своих детей, многие из которых, перекусив на ходу утром, весь день остаются голодными. Отсюда проблемы со здоровьем. В детском рационе не должно быть сухомятки, а уж тем более фастфуда, но должна быть полноценная горячая еда, отвечающая потребностям организма, пристрастиям ребенка и культурным традициям региона, что очень важно для многонациональной России", - отметила она.
В отдельной статье закона прописаны принципы здорового и лечебного питания, в том числе для пациентов больниц, воспитанников детских лагерей, постояльцев домов престарелых и интернатов для людей с ограниченными возможностями. "В законе закреплен приоритет здоровья потребителей продуктов перед экономической выгодой и коммерческим интересом предпринимателей", - считает председатель Комитета Госдумы по охране здоровья и детский хирург Дмитрий Морозов.
Всероссийское движение "Матери России" посвятило исследованию школьного питания более семи лет. "Мы поднимали эту тему давно, наблюдали за тем, как питаются школьники в регионах, в том числе дети из многодетных семей и дети, которые живут в неполных семьях, интересовались, откуда буфеты и школьные столовые получают продукты питания, - рассказала председатель движения Валентина Петренко. - Конечно, далеко не все было радужно, не все семьи могли позволить себе оплачивать школьные обеды. Поэтому важно, что удалось решить вопрос о доступности горячего питания, ведь для младших школьников оно будет бесплатным". Она также отметила, что "требуется комплекс мер, чтобы питание в школах было безопасным, качественным и полезным, поэтому важно, что в законе отражены все этапы организации питания: прописаны требования к качеству продукции, созданию меню, условиям приготовления пищи".
Решение президента поможет и российским аграриям, уверены эксперты. "Выиграют те сельхозтоваропроизводители, кто сможет вписаться в цепочку поставок через "фабрики кухни". Но в любом случае косвенно это решение будет способствовать повышению платежеспособного спроса на товары, которые будут использоваться для производства горячего питания - прежде всего овощи, крупы, мясо", - считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Сегодня емкость розничного рынка продуктов питания в России составляет порядка 15 трлн руб. Весь рынок школьного питания оценивается экспертами в 500 млрд руб., из которых непосредственно на сами продукты приходится около 250-270 млрд руб., отмечает партнер компании "НЭО Центр" Алексей Волостнов.
По данным доклада правительства Федеральному Собранию о реализации государственной политики в сфере образования за 2018 год, школьным питанием полноценно обеспечены около 60% учащихся. "Можно предположить, что реализация закона увеличит рынок школьного питания в части стоимости продуктов еще на 30-50%, то есть на 80-120 млрд руб. Это весьма значительные деньги для операторов рынка", - признает эксперт.
Подготовила Татьяна Карабут