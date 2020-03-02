В большинстве регионов есть "свои" материнские капиталы. Как правило, они на порядок меньше федерального, но все равно ощутимы для семей с детьми. Кроме того, регионы выделяют средства, как правило, после рождения третьего ребенка, а не второго, как прописано в федеральной программе.

На Кубани семьи после рождения или усыновления третьего и последующих детей могут получить региональный маткапитал. Его сумма в 2020 году составит 129 342 рубля на семью. Деньги на маткапитал выделяются из бюджета Краснодарского края. Потратить их можно после достижения ребенком трех лет - на улучшение жилищных условий на территории Кубани, получение образования детьми, газификацию жилья в Краснодарском крае или погашение ипотечного кредита. Многодетные семьи могут направить деньги на погашение ипотеки сразу, не дожидаясь трехлетия ребенка.

В Астраханской области сумма регионального материнского капитала составляет 58 764 рубля. Он положен в случае рождения третьего или последующих детей (если раньше семья этот маткапитал не получала). Получить маткапитал может один из родителей, даже не состоящий в зарегистрированном браке, но при условии, что он проживал на территории области не менее трех лет и не имеет судимости за преступления, совершенные в отношении своих детей. Кроме того, семья должна иметь статус малоимущей: средний доход на одного человека в месяц не может превышать показателя прожиточного минимума, установленного в регионе. Сейчас он составляет 10 437 рублей. Обратиться за маткапиталом можно в любой момент, но нужно успеть оформить его до того, как ребенку исполнится три года.

В Ростовской области региональный маткапитал равен 121 287 рублям. Претендуют на такую меру поддержки малоимущие семьи, где появился третий ребенок или последующие дети. 4,3 тысячи семей с 2012 года уже распорядились средствами регионального маткапитала.

В Калужской области региональный материнский капитал с января этого года выплачивается не только на третьего, но и на второго ребенка. На второго ребенка - 50 тысяч рублей, в связи с рождением третьего и последующих малышей многодетная семья по-прежнему может рассчитывать на 100 тысяч рублей регионального маткапитала. Если ранее получить выплату могли матери, прожившие в регионе не менее года, то теперь это ограничение убрали - достаточно быть прописанным в Калужской области на момент рождения ребенка. Причем потратить средства, в отличие от федерального материнского капитала, можно на что угодно: деньги перечисляются на лицевой счет заявителя, их расходование не контролируется отделом соцзащиты населения.

В Рязанской области местный маткапитал составляет 72 242,71 рубля. Региональное пособие можно потратить после исполнения малышу года и только на покупку или ремонт жилья, а также на подключение к инженерным коммуникациям.

В Тульской области сумма выплат при рождении третьего ребенка достигла уже 150 тысяч рублей. Потратить средства можно не только на улучшение жилищных условий, ремонт и подключение коммуникаций, образование и лечение, но и на покупку автомобиля с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, изготовленного в РФ.

В Архангельской области в 2020 году региональный маткапитал равен 105 тысячам рублей. Он предоставляется при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Получатели должны проживать в Архангельской области не менее трех лет и иметь статус многодетной семьи.

В Калининградской области дополнительный материнский капитал - 50 тысяч рублей на третьего ребенка и последующих детей - доступен семьям, где среднедушевой доход не должен превышает полторы величины регионального прожиточного минимума (11 005 рублей). Родители сами решают, как получить выплату: одномоментно, после достижения ребенком полутора лет, или в виде ежемесячной выплаты. В этом году в области появился еще и так называемый "студенческий" маткапитал: единоразовая выплата в размере 300 тысяч рублей женщинам, родившим первенца в 2020-2022 годах во время обучения, либо в течение трех лет после окончания учебы в государственных высших или средних образовательных учреждениях. "Эта мера не завязана на уровень доходов, фактически это наша областная "корзина для новорожденного", - объяснила министр соцполитики Калининградской области Анжелика Майстер. - Средства выплаты могут быть использованы в полном объеме или по частям, у нее широкий спектр действия: на улучшение жилищных условий или ремонт квартиры, приобретение товаров, например, детской коляски или автокресла, оплату медицинских обследований. Бюджетные средства целевые, они не переводятся на карточку и не выдаются наличными, а будут выплачены после подтверждающих расходных документов".

В Воронежской области маткапитал (150 тысяч рублей) при рождении третьего и последующих детей могут получить матери, проживающие в регионе не менее года, а среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратного размера прожиточного минимума (18,8 тысячи рублей). Потратить средства можно на улучшение жилищных или бытовых условий (покупку, ремонт, газификацию дома или квартиры, подключение к водопроводу или канализации), на образование детей и платные медуслуги для них, а также на приобретение товаров или услуг для реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов. Кроме того, в регионе введена единовременная выплата за рождение второго ребенка - 200 тысяч рублей - матерям моложе 28 лет. В отличие от маткапитала она может быть потрачена на любые цели.

По предположениям властей региона, в 2020-2022 годах выплатой за второго ребенка воспользуется 6,3 тысячи матерей, за третьего и последующих - свыше восьми тысяч (или примерно 85 процентов многодетных семей).

В Республике Коми размер регионального семейного капитала составляет 150 тысяч рублей. Он предоставляется абсолютно всем семьям, в которых с начала нынешнего года родился первенец. Семьи могут использовать выплату на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату его медицинских услуг, перепланировку, капитальный или текущий ремонт жилья. Семьи также вправе один раз в год воспользоваться единовременной выплатой до 25 тысяч рублей за счет средств капитала.

На Брянщине размер маткапитала, положенного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка, равен 200 тысячам рублей. Если в семье родились близнецы, один из которых стал тем самым "третьим или последующим", выплата рассчитывается по-другому. В случае с двойней это будет 400 тысяч, с тройней или еще большим количеством малышей - 1,2 миллиона. Ограничений по доходам семьи не установлено, но она должна проживать в Брянской области не менее года. Потратить региональный капитал можно на улучшение жилищных и бытовых условий, оплату образования и иных связанных с его получением нужд, покупку товаров или услуг для реабилитации детей-инвалидов. Разрешается направлять средства как на приобретение, так и на строительство или ремонт жилья. Если квартира или дом оформлены в собственность кого-то из супругов, за счет маткапитала можно провести туда газ, подключиться к инженерным сетям, установить счетчики. Получить деньги для оплаты жилищного кредита, дошкольного образования или реабилитации детей можно в любое время. В остальных случаях нужно выждать как минимум три года со дня возникновения права на капитал. Закон будет действовать до конца 2021 года.

В Тамбовской области семейный капитал при рождении третьего или последующего ребенка равен 100 тысячам рублей. Его можно потратить на приобретение, строительство или газификацию жилого помещения, а также на реконструкцию частного дома, погашение ипотеки или выплату последнего взноса в жилищном кооперативе. Прежде чем писать заявление на материнский капитал, тамбовчанам нужно получить удостоверение многодетной семьи. Претенденты должны постоянно или преимущественно проживать на территории региона вместе с несовершеннолетними детьми.

В Орловской области предусмотрен маткапитал для многодетных семей - чуть более 133 тысяч рублей. Право на выплату имеют граждане РФ, постоянно проживающие в регионе не меньше трех лет, в связи с рождением (усыновлением) третьих (последующих) детей. Истребовать деньги можно спустя год с момента появления ребенка. Тратить их разрешается на улучшение жилищных условий (на территории Орловской области), образование детей, лечение ребенка-инвалида, а также на покупку автомобиля или сельхозтехники.

В Хабаровском крае при рождении (усыновлении) второго ребенка дают почти 185 тысяч рублей, а при рождении третьего - еще 250 тысяч рублей

В Иркутской области сумма выплаты семьям, в которых появился третий или последующий ребенок, составляет 103 тысячи рублей. Эту сумму можно использовать целиком или по частям на улучшение жилищных условий, на оплату образования для детей, на оплату ухода за детьми (в том числе на оплату услуг няни или частного детского сада), на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. Кроме того, использовать средства регионального маткапитала можно в виде ежегодных денежных выплат по 25 тысяч рублей. Распоряжаться средствами маткапитала можно только после достижения третьим ребенком трех лет, но сразу можно его использовать на погашение ипотечного кредита, на оплату ухода за ребенком и на приобретение средств социальной адаптации детей-инвалидов.

В Хабаровском крае материнский капитал на третьего и каждого последующего ребенка достиг 250 тысяч рублей. Использовать средства можно по трем направлениям: улучшение жилищных условий, образование детей, медицинские услуги детям и родителям. Как сообщили в КГКУ "Центр социальной поддержки населения по г. Хабаровску", чаще всего маткапитал семьи используют для улучшения жилищных условий. Кроме того, жители края активно оплачивают материнским капиталом медицинские услуги, в частности, стоматологические. В крае также есть семейный капитал, который выплачивают при рождении (усыновлении) второго ребенка. Его размер составляет 30% от суммы федерального маткапитала, сейчас он увеличен до 184985,1 рубля.

В Красноярском крае материнский капитал (131806 рублей) выдается после рождения третьего и последующих детей. Деньги переводятся в безналичной форме, тратить их разрешено частями.

В соседней Туве условия несколько иные, здесь вручается сертификат только тем, у кого родилось пять или более детей. Как рассказали "РГ" в министерстве труда и социальной политики РТ, закон о региональном материнском капитале здесь действует с 2015 года, за это время сертификат получили 1287 многодетных семей. На сегодняшний день размер выплат составляет 54 тысячи рублей. Большинство тувинцев используют эти деньги на улучшение жилищных условий. На втором месте идет погашение ипотечных взносов, на третьем - образование детей.