Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала"

Принят Государственной Думой 20 февраля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2016, N 1, ст. 8; 2018, N 11, ст. 1591) следующие изменения:

1) в статье 69:

а) пункт 1 части 4:

дополнить подпунктом "р" следующего содержания:

"р) сведения о законных представителях;";

дополнить подпунктом "с" следующего содержания:

"с) сведения о лишении родительских прав, восстановлении в родительских правах, об ограничении родительских прав, отмене ограничения родительских прав, отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью;";

дополнить подпунктом "т" следующего содержания:

"т) сведения об ограничении дееспособности гражданина или о признании гражданина недееспособным;";

б) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. В рамках информационной системы формируется банк данных о законных представителях лиц, имеющих право на получение мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат. Порядок формирования и ведения такого банка данных участниками информационного взаимодействия при размещении информации в информационной системе устанавливается Правительством Российской Федерации.";

2) часть 2 статьи 611 после слов "государственные внебюджетные фонды," дополнить словами "органы опеки и попечительства,".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 19; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6243; 2010, N 31, ст. 4210; 2011, N 1, ст. 52; N 27, ст. 3880; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 23, ст. 2886; N 27, ст. 3477; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4217; 2015, N 10, ст. 1424; N 21, ст. 2983; N 48, ст. 6714; 2016, N 1, ст. 53; N 27, ст. 4235; 2017, N 1, ст. 11; N 52, ст. 7934; 2018, N 1, ст. 16; N 11, ст. 1591; N 45, ст. 6845; 2019, N 12, ст. 1227; N 26, ст. 3317; N 31, ст. 4442) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) часть 1:

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года;";

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.";

б) часть 3 после слов "против личности" дополнить словами "и повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей)";

в) часть 4 после слов "против личности" дополнить словами "и повлекшее за собой лишение родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей)";

г) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей, в связи с рождением (усыновлением) которых возникло указанное право, за исключением случаев, предусмотренных частью 61 статьи 7 настоящего Федерального закона.";

2) пункт 5 части 2 статьи 4 признать утратившим силу;

3) в статье 5:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Лица, указанные в частях 1, 3 - 5 статьи 3 настоящего Федерального закона, или их законные представители, а также законные представители ребенка (детей), не достигшего (не достигших) совершеннолетия, в случаях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 3 настоящего Федерального закона, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа (далее - сертификат) путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 12 настоящей статьи в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки.";

б) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. Документы (копии документов, сведения), необходимые для вынесения решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата, запрашиваются Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, если указанные документы (копии документов, сведения) находятся в распоряжении таких органов либо организаций. Соответствующие органы и организации обязаны рассмотреть межведомственные запросы Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов и направить ответ в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня их поступления в такие органы и организации.";

в) дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведений, запрашиваемых в соответствии с частью 4 настоящей статьи, в сроки, установленные частью 3 настоящей статьи. При поступлении в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о государственной регистрации рождения (усыновления) ребенка (детей), содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и на основании сведений о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования женщины, родившей (усыновившей) ребенка (детей), территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации запрашивает сведения о государственной регистрации рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), а также сведения, указанные в части 4 настоящей статьи.";

г) в части 3 слова "в пятнадцатидневный срок с даты приема заявления о выдаче сертификата" заменить словами "в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты приема заявления о выдаче сертификата или поступления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния", слова "не позднее чем в месячный срок" заменить словами "в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней";

д) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. При рассмотрении заявления о выдаче сертификата территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах, включая сведения о фактах лишения родительских прав, об отмене усыновления, о совершении в отношении ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), а также иные сведения, необходимые для формирования и ведения регистра, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и Единой государственной информационной системы социального обеспечения. Указанные запросы территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации подлежат рассмотрению соответствующими органами в срок, не превышающий одного рабочего дня с даты поступления таких запросов.";

е) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее чем через один рабочий день с даты вынесения соответствующего решения уведомляет лиц, указанных в части 1 или 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении их заявлений через многофункциональный центр, или с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, или иным способом в порядке, установленном статьей 52 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". При этом указанные лица имеют право получить в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации или многофункциональном центре выписку из регистра о выдаче сертификата.";

4) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

"1. Материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах:

1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно;

2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года;

4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.";

5) в статье 7:

а) в части 3:

в пункте 3 слова "в пунктах 1 и 2" заменить словами "в пунктах 1, 2 и 4";

пункт 5 после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ";

б) в части 6 слова "второго, третьего ребенка или последующих детей" заменить словами "ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки";

в) в части 61 слова "второго, третьего ребенка или последующих детей" заменить словами "ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки,", после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ";

6) в статье 8:

а) в части 1 слова "в месячный срок" заменить словами "в срок, не превышающий десяти рабочих дней";

б) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. Документы (копии документов, сведения), необходимые для вынесения решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении, запрашиваются территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, если указанные документы (копии документов, сведения) находятся в распоряжении таких органов либо организаций. Соответствующие органы и организации обязаны рассмотреть межведомственные запросы территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и направить ответ в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня их поступления в такие органы и организации.";

в) часть 12 изложить в следующей редакции:

"12. При рассмотрении заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах (копиях документов), а также иных сведений, необходимых для вынесения решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении, путем направления запросов в органы и организации, указанные в части 11 настоящей статьи. Соответствующие органы и организации обязаны рассмотреть запросы территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и направить ответ в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня их поступления в такие органы и организации.";

г) дополнить частью 14 следующего содержания:

"14. Срок вынесения решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении приостанавливается в случае непоступления в сроки, установленные частями 11 и 12 настоящей статьи, запрашиваемых территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации документов (копий документов, сведений). В этом случае решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении выносится территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий двадцати рабочих дней с даты приема заявления о распоряжении.";

д) в части 3 слова "пять дней" заменить словами "один рабочий день";

7) в статье 10:

а) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. Часть средств материнского (семейного) капитала в сумме, не превышающей 50 процентов размера средств материнского (семейного) капитала, полагающихся лицу, получившему сертификат, на дату подачи им заявления о распоряжении, может быть выдана в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи указанному лицу на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства на основании:

1) сведений о зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости и принадлежащем лицу, получившему сертификат, или его супругу (супруге) праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненно наследуемого владения, аренды либо безвозмездного пользования в отношении земельного участка, который предназначен для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства и на котором осуществляется строительство (реконструкция) объекта индивидуального жилищного строительства;

2) копии разрешения на строительство, выданного лицу, получившему сертификат, или его супругу (супруге), либо копии уведомления о планируемом строительстве (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, направленного указанным лицом или его супругом (супругой) в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления;

3) сведений о зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости праве лица, получившего сертификат, или его супруга (супруги) на объект индивидуального жилищного строительства в случае его реконструкции.";

б) в части 11-1 слово "Документы" заменить словами "Сведения и документы", слова "пунктами 1 - 3 части 11" заменить словами "частью 11", слова "указанные документы" заменить словами "указанные сведения и документы";

в) часть 13 изложить в следующей редакции:

"13. Средства материнского (семейного) капитала на основании заявления о распоряжении лица, получившего сертификат, могут быть выданы в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи указанному лицу на компенсацию затрат на построенный (реконструированный с учетом требований части 12 настоящей статьи) им или его супругом (супругой) объект индивидуального жилищного строительства после проверки территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации:

1) сведений о зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости и принадлежащем лицу, получившему сертификат, или его супругу (супруге) праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненно наследуемого владения, аренды либо безвозмездного пользования в отношении земельного участка, который предназначен для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства и на котором построен (реконструирован) объект индивидуального жилищного строительства;

2) сведений о зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости праве лица, получившего сертификат, или его супруга (супруги) на построенный объект индивидуального жилищного строительства, возникшем не ранее 1 января 2007 года, либо о зарегистрированном праве указанного лица или его супруга (супруги) на реконструированный после 1 января 2007 года объект индивидуального жилищного строительства (независимо от даты возникновения указанного права).";

г) в части 14 слова "Документы, указанные в пунктах 1 и 2" заменить словами "Сведения, указанные в", слова "указанные документы" заменить словами "указанные сведения";

д) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.";

е) пункт 4 части 7 дополнить словами "(далее - единый институт развития в жилищной сфере)";

ж) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. Лицо, получившее сертификат, имеет право распорядиться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в целях уплаты первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным по кредитному договору (договору займа), путем подачи заявления о распоряжении в кредитную организацию или единый институт развития в жилищной сфере, предоставившие указанные кредиты (займы).";

з) дополнить частью 10 следующего содержания:

"10. При обращении лица, получившего сертификат, или его супруга (супруги) кредитная организация или единый институт развития в жилищной сфере направляет в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации документ (сведения) о предварительном одобрении заявки на предоставление кредита (займа) и с согласия лица, получившего сертификат, или его супруга (супруги) заявление о распоряжении и документы, предусмотренные Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.";

и) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Заявление о распоряжении и все необходимые документы, поступившие из кредитной организации или единого института развития в жилищной сфере, подлежат рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке, установленном статьей 8 настоящего Федерального закона.";

к) дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. Взаимодействие между кредитными организациями или единым институтом развития в жилищной сфере, предоставившими кредит (заем), и территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляется путем обмена по защищенным каналам связи сведениями (информацией) в форме электронных документов и (или) электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";

л) дополнить частью 13 следующего содержания:

"13. Взаимодействие между кредитными организациями или единым институтом развития в жилищной сфере, предоставившими кредит (заем), и территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляется на основании заключенных между ними соглашений, типовая форма которых устанавливается Пенсионным фондом Российской Федерации.";

8) в статье 12:

а) в части 1 слова "в пунктах 1 и 2" заменить словами "в пунктах 1, 2 и 4";

б) в части 5 слова "в пунктах 1 и 2" заменить словами "в пунктах 1, 2 и 4";

9) в части 1 статьи 13 слова "по 31 декабря 2021 года" заменить словами "по 31 декабря 2026 года".

Статья 3

Часть 1 статьи 8 Федерального закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 17, ст. 1755; 2013, N 27, ст. 3459) дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"14) ведение учета опекунов, попечителей в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.".

Статья 4

Внести в часть 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 27, ст. 3873, 3880; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 27, ст. 3477; N 52, ст. 6952; 2015, N 10, ст. 1393; 2016, N 27, ст. 4294; N 52, ст. 7482; 2017, N 50, ст. 7555; 2018, N 1, ст. 63; N 30, ст. 4539; 2019, N 29, ст. 3851) следующие изменения:

1) в пункте 8 слова "и заработке" исключить;

2) пункт 14 признать утратившим силу.

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 1, 4 и 5 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Подпункт "в" пункта 3 статьи 2 настоящего Федерального закона вступает в силу с 15 апреля 2020 года.

4. Подпункты "б" и "г" пункта 3, подпункты "а" и "г" пункта 6 статьи 2 и статья 4 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2021 года.

5. Действие положений частей 1, 3, 4 и 7 статьи 3, части 1 статьи 6, частей 3, 6 и 61 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

6. Сведения, перечисленные в подпунктах "р", "с" и "т" пункта 1 части 4 статьи 69 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", за период до дня вступления в силу настоящего Федерального закона размещаются органами опеки и попечительства субъектов Российской Федерации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения до 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин