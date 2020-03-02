В государственном Историческом музее открылась выставка "Русская свадьба"

Пословица гласит: "Идучи на войну, молись; идучи в море, молись вдвое; хочешь жениться, молись втрое".

К свадебным традициям на Руси отношение всегда было особое, а сама свадьба была целым театральным действом. Вы сможете отправиться в путешествие по обрядам и ритуалам, многие из которых были забыты и утрачены, другие - потеряли свой первоначальный смысл. Вместе с настоящими женихом и невестой вы пройдете весь путь от гуляний и сватовства до венчания и свадебного поезда. Узнаете, кто такие дружка, тысяцкий, подневестница и подженишник, и поймете, почему "жениться - переродиться".

Выставка продлится до 1 апреля 2020 года по адресу: Москва, площадь Революции д. 2/3