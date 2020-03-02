Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
1 марта 2020 г. 17:10
"Родина"
Текст: Юлия Башарова
Родина - № 3(320)

Честным пирком да и за свадебку!

В государственном Историческом музее открылась выставка "Русская свадьба"
Пословица гласит: "Идучи на войну, молись; идучи в море, молись вдвое; хочешь жениться, молись втрое".
Фото: iStock
Названы самые "свадебные" города России

К свадебным традициям на Руси отношение всегда было особое, а сама свадьба была целым театральным действом. Вы сможете отправиться в путешествие по обрядам и ритуалам, многие из которых были забыты и утрачены, другие - потеряли свой первоначальный смысл. Вместе с настоящими женихом и невестой вы пройдете весь путь от гуляний и сватовства до венчания и свадебного поезда. Узнаете, кто такие дружка, тысяцкий, подневестница и подженишник, и поймете, почему "жениться - переродиться".

Выставка продлится до 1 апреля 2020 года по адресу: Москва, площадь Революции д. 2/3

Темы дня: