Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию. Об этом сообщает ведомство.

"Выявлены случаи, когда мошенники для обмена информацией просят предоставить адрес электронной почты, на который путем рассылки электронных писем с не принадлежащих Службе почтовых адресов может рассылаться вредоносное программное обеспечение", - предупреждает Росфинмониторинг.

Ведомство напомнило банкам, что формат предоставления информации по его запросам не предполагает использования телефонных звонков.