Российские банки ограничили выдачу кредитных карт населению

Меры Центробанка России по охлаждению сегмента необеспеченных ссуд принесли свои плоды. В начале этого года резко сократилось количество выданных населению кредитных карт. В январе банки оформили 540 тысяч штук "пластика", что почти на 20 процентов меньшем, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК.

Эксперты сравнили цифры за пять лет и пришли к выводу, что такого еще не было. Ранее банки стремились нарастить свои портфели потребительских кредитов без оглядки на уже накопленную нагрузку заемщиков.

Но в конце 2019 года защитить россиян, которые порой не могут реально оценить свое финансовое положение и используют заемные деньги по любому случаю, решил ЦБ. Теперь все банки при выдаче потребительского кредита, размер которого превышает 10 тысяч рублей, должны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика. И эффект уже есть. Доля необеспеченных кредитов с просрочкой свыше 90 дней снизилась.