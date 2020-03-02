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02.03.2020 22:47
Рубрика: В мире

Мигранты наступают

Руководство Евросоюза приедет к турецкой границе смотреть на рвущихся в Европу беженцев
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)
Ситуация с мигрантами, пытающимися пробраться из Турции в Грецию, настолько серьезна, что во вторник с инспекцией на границу прибывают глава высшего политического органа ЕС - Евросовета - Шарль Мишель и премьер Греции Кириакос Мицотакис. К ним присоединятся глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Давид Сассоли. Таким образом, посмотреть на беженцев, пытающихся пробраться в Грецию, приедет вся верхушка Евросоюза.
Через границу Турции и Греции хотят прорваться более 13 тысяч человек, большинство - мужчины. Фото: Gettyimages Через границу Турции и Греции хотят прорваться более 13 тысяч человек, большинство - мужчины. Фото: Gettyimages
Через границу Турции и Греции хотят прорваться более 13 тысяч человек, большинство - мужчины. Фото: Gettyimages

"Поддерживаю усилия Греции по защите европейской границы", - написал в своем Twitter Шарль Мишель. Урсула фон дер Ляйен также пишет об "озабоченности происходящим" и заверяет, что власти ЕС находятся в тесном контакте с греческим и болгарским премьерами. Греческий премьер Мицотакис заявил, что Совет национальной безопасности страны "принял решение максимально повысить уровень сдерживания на границе" и что новые заявления о предоставлении убежища не будут приниматься в течение месяца.

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Но несмотря на бодрые заявления, складывается впечатление, что Евросоюз просто не знает, что делать с потоком мигрантов, выпущенных Турцией. А судя по заявлениям из Александруполиса, греческого города, находящегося недалеко от турецкой границы, греческие пограничники и полиция экипированы из рук вон плохо. "Сейчас собирают еду и соки, чтобы отвезти на границу, - сообщают местные СМИ. - Уже есть круассаны, вода и соки". Также для поднятия духа военнослужащих и полиции на границу приехали митрополиты из соседних областей.

По оценкам офиса ЕС Международной организации по миграции ООН (IOM), сейчас более 13 тысяч человек находятся на греко-турецкой границе протяженностью 212 километров, пытаясь прорваться в Евросоюз. Среди них значительная часть - мужчины, молодые и средних лет. Они выкладывают в сеть снятые на телефоны видео. Судя по съемкам, это больше похоже на штурм греческой границы, чем на просьбу об убежище.

Молодые люди кидают горящие покрышки к колючей проволоке, перегораживающей подходы к КПП Пазаркюле и Ипсала в районе городов Эдирне и Ипсала - там проходят две главные трассы в Грецию. На греческой стороне стоят машины с брандспойтами, ее экипажи пытаются потушить огонь.

Если судить по съемке турецких телеканалов, в некоторых местах мигранты пускают вперед женщин с детьми

Ходят слухи, что у беженцев есть при себе гранаты со слезоточивым газом, которые они бросают рядом с собой, а потом утверждают, что их обстреливают греческие пограничники. Контрабандисты уже, по некоторым сведениям, наладили бизнес, и по ночам перевозят мигрантов через неширокую реку Марица на греческую сторону. Чтобы вызвать больше жалости, беженцы держат детей в дыму костров, чтобы появились слезы. Если судить по съемке турецких телеканалов, в некоторых местах мигранты пускают вперед женщин с детьми, те пролезают под проволокой и бегут подальше в поле. Разрозненные пограничники и полицейские, вооруженные лишь дубинками, ничего сделать не в состоянии. В понедельник прошла информация, что один из беженцев был убит при попытке пересечь границу, но греческие власти назвали это фейком и "турецкой пропагандой". По греческим сведениям, было задержано за незаконное пересечение границы 68 человек, и почти десять тысяч выдворены обратно на турецкую территорию. Что интересно, МВД Турции заявило, что в Грецию проникли уже более 117 тысяч беженцев.

Между тем, как сообщила глава турецкого офиса IOM Ладо Гвилава, в течение первого марта все новые и новые мигранты прибывали к границе из Стамбула на автобусах, автомобилях, такси. "Большая часть из них - мужчины, хотя много и семей с детьми. Уже после захода солнца они все продолжали приезжать, - сообщает Гвилава. - Мы стараемся раздать им какую-то еду и воду, чтобы помочь. Температура ночью тут сейчас около нуля, а многие из прибывших одеты буквально в лохмотья".

Освещавших ситуацию с мигрантами журналистов избили в Греции

Но сухопутная граница с Грецией - не единственное направление потока мигрантов.

Часть из них плывет на лодках из юго-западной Турции на греческие острова, которые иногда находятся на расстоянии нескольких километров от турецкого побережья. Особенно, судя по новостям, страдает остров Лесбос, который отделяет от материка пролив шириной менее двадцати километров. Там тоже не обошлось без жертв - во время остановки по требованию греческого пограничного судна лодка с мигрантами перевернулась, один ребенок утонул. На самом Лесбосе и ряде других островов, таких как Хиос, местные жители подняли в конце февраля восстание против строительства новых лагерей для мигрантов.

Что интересно, сами мигранты рассказывают, что контрабандисты, зарабатывающие перевозкой беженцев в Грецию, в последние дни сами подходят к мигрантам и предлагают бесплатную перевозку, при том что обычно за это требуют несколько тысяч долларов с человека. "Мы не знаем, кто оплатил им нашу доставку на Лесбос", - цитируют СМИ слова беженцев, сидящих на берегу греческого острова.

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