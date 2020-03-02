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02.03.2020 22:20
Рубрика: В мире

Закрытое небо

Сирия запретила летать над провинцией Идлиб
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)
Начальник российского миротворческого Центра контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что наши военные не могут гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии.

Это заявление было сделано после того, как на фоне резко обострившейся обстановки в зоне деэскалации Идлиб правительство Асада объявило о закрытии с 1 марта воздушного пространства над северо-западной провинцией Сирии. На языке военных это означает, что любые объекты, прилетевшие в провинцию Идлиб без разрешения сирийского руководства, будут уничтожаться средствами ПВО страны.

Фото: AP
Почему обострилась ситуация в сирийской провинции Идлиб

Так официальный Дамаск отреагировал на явно враждебные действия Турции. Видимо, посчитав, что сирийские войска на прошлой неделе намеренно нанесли удар, в результате которого погибли 33 турецких военнослужащих, а еще более трех десятков человек получили ранения, Анкара фактически начала в Идлибе боевую операцию против местной армии. Турецкое руководство ничуть не смутил тот факт, что их военные находились среди воюющих в Идлибе боевиков и удар наносился именно по террористам. Более того, Анкара не сообщила о местонахождении своих военных нашим генералам, хотя согласно договоренностям должна была это сделать.

В минувшие выходные турецкие истребители сбили два бомбардировщика ВВС Сирии Су-24. В ответ сирийцы уничтожили над Идлибом шесть турецких ударных беспилотников, которые, поддерживая боевиков, атаковали позиции правительственной армии.

На фоне столь тревожных событий пошли разговоры о возможности втягивания в вооруженный конфликт между Турцией и Сирией российских военных. В Москве подобный сценарий отвергают. В том, что Анкара не нацелена на противостояние с РФ, заявил и министр обороны Турции Хулуси Акар. Что же касается урегулирования обстановки в Идлибе, то сейчас самые большие надежды все связывают с личной встречей президентов Путина и Эрдогана, которая может состояться в российской столице 5 или 6 марта.

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