Сирия запретила летать над провинцией Идлиб

Начальник российского миротворческого Центра контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что наши военные не могут гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии.

Это заявление было сделано после того, как на фоне резко обострившейся обстановки в зоне деэскалации Идлиб правительство Асада объявило о закрытии с 1 марта воздушного пространства над северо-западной провинцией Сирии. На языке военных это означает, что любые объекты, прилетевшие в провинцию Идлиб без разрешения сирийского руководства, будут уничтожаться средствами ПВО страны.

Так официальный Дамаск отреагировал на явно враждебные действия Турции. Видимо, посчитав, что сирийские войска на прошлой неделе намеренно нанесли удар, в результате которого погибли 33 турецких военнослужащих, а еще более трех десятков человек получили ранения, Анкара фактически начала в Идлибе боевую операцию против местной армии. Турецкое руководство ничуть не смутил тот факт, что их военные находились среди воюющих в Идлибе боевиков и удар наносился именно по террористам. Более того, Анкара не сообщила о местонахождении своих военных нашим генералам, хотя согласно договоренностям должна была это сделать.

В минувшие выходные турецкие истребители сбили два бомбардировщика ВВС Сирии Су-24. В ответ сирийцы уничтожили над Идлибом шесть турецких ударных беспилотников, которые, поддерживая боевиков, атаковали позиции правительственной армии.

На фоне столь тревожных событий пошли разговоры о возможности втягивания в вооруженный конфликт между Турцией и Сирией российских военных. В Москве подобный сценарий отвергают. В том, что Анкара не нацелена на противостояние с РФ, заявил и министр обороны Турции Хулуси Акар. Что же касается урегулирования обстановки в Идлибе, то сейчас самые большие надежды все связывают с личной встречей президентов Путина и Эрдогана, которая может состояться в российской столице 5 или 6 марта.