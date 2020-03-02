Сотникова: Сказала Путину, что я будущая олимпийская чемпионка

В эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" первая в истории российского женского одиночного катания олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, ранее объявившая о завершении карьеры, поделилась историей знаковой встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как золотая медалистка, двенадцатилетняя Сотникова присутствовала на чествовании победителей Спартакиады в Крылатском, куда приехали бывший в то время министром спорта Виталий Мутко и президент России Владимир Путин. "Я такая маленькая была. Вроде бы и скромная, но тем не менее наглая", - заявила фигуристка. Спортсменка попросила Мутко, которого тогда не знала, сфотографировать ее с президентом. "Уже сфотографировались, потом беру фотоаппарат и говорю: "Что-то не очень хорошо получилось. Перефотографируйте, пожалуйста". Владимир Владимирович тут говорит: "Ты кто у нас такая?" Я говорю: "Фигуристка, Аделина Сотникова". Он такой: "Что, наша надежда на Сочи?" Я отвечаю: "Ну да, я будущая олимпийская чемпионка", - рассказала Сотникова.

Фигуристка добавила, что не думала, что эту историю кто-то запомнил. Но после ее победы на Олимпийских играх в Сочи к Сотниковой подошел Мутко. "И первое, что он сказал: "Обещание же сдержала!", - отметила спортсменка.

Сотникова не выступала на соревнованиях с сезона 2015/2016, а 2 марта объявила об окончательном завершении спортивной карьеры. Недавно она перенесла серьезную операцию на позвоночнике, но, несмотря на тяжелое восстановление, "рвется на лед". "Уже сказала об этом докторам, это же моя отдушина. Все хорошо, я жива и практически здорова", - цитирует спортсменку агентство РИА Новости.