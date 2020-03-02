Третий бой между Фьюри и Уайлдером намечен на 18 июля

Третий поединок между чемпионом WBC британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером может пройти в июле. Пока стороны не сделали официальных объявлений.

В контракте на недавний бой между боксерами значился пункт о матче-реванше. Американец, чья команда в седьмом раунде боя с британцем выбросила полотенце, решил воспользоваться этой опцией.

Как сообщает BoxingScene, предварительно бой намечен на 18 июля и должен пройти на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе. Об этом сообщил известный промоутер Боб Арум.

Согласно информации от Арума, который также является со-продюсером Фьюри, гонорар за бой будет поделен в соотношении 60% на 40% в пользу обладателя чемпионского пояса из Великобритании. Кстати, отец Фьюри уже попросил Уайлдера одуматься и отказаться от реванша. По мнению Фьюри-старшего, ничем кроме больницы для американца эта затея не завершится.

Однако у Уайлдера на это свое мнение.

"Я никуда не отойду, война только началась, - считает он. - Я вернусь и поднимусь наверх. Я - король и никто не отнимет у меня мою гордость. Я - воин, который никогда не сдается. И буду сражаться насмерть. Я верну свой титул. Увидимся через несколько месяцев".

22 февраля в Лас-Вегасе Уайлдер был в пух и прах разбит Фьюри, по ходу боя побывав в нокауте и с трудом перемещаясь на ногах. Если бы не его команда, остановившая избиение, то Уайлдер мог бы завершить бой на настиле ринга. Впрочем, сам американец уверен, что тогда все было нормально, и остановка боя была неправильным решением.

Ранее спортсмены уже провели один бой, в котором арбитры зафиксировали ничью.