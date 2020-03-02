В ГД внесены поправки о запрете на иностранное гражданство для прокуроров

О внесении поправок сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, они были подготовлены на основании инициатив, поступивших в профильную рабочую группу (парламентарий является ее сопредседателем).

Предлагается распространить требование об отсутствии иностранного гражданства на уполномоченного по правам человека и на прокуроров. В случае одобрения этих норм им нельзя будет иметь также вид на жительство или иных документов, подтверждающих право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Еще одно дополнение касается прокуроров военных и других специализированных прокуратур. Они будут назначаться на должность президентом после консультаций с Советом Федерации. А прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры назначаются на должность и освобождаются от должности Генпрокурором (если иное не предусмотрено федеральным законом).