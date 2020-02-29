Павел Крашенинников комментирует ход работы над поправками в Конституцию

2 марта - последний день приема Комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству официальных поправок к законопроекту об изменении Конституции. О дальнейшей процедуре их рассмотрения и принятия закона корреспонденту "Российской газеты" рассказал глава Комитета, сопредседатель Рабочей группы Павел Крашенинников.

Павел Владимирович, подходит к завершению важный этап обсуждения предложенных президентом поправок в Основной Закон страны. Активность была такая, что дважды продлевали сроки приема предложений. Удается ли рассмотреть все, до последнего?

Павел Крашенинников: Работа продолжается. Нам предстоит провести еще два заседания Комитета - 3 и 4 марта, на которых мы рассмотрим последние блоки поступивших поправок. Затем будем выносить законопроект на второе чтение, планируем провести его 10 марта. Оно имеет важное значение с точки зрения формирования итогового текста. Соответственно, на следующих стадиях обсуждается уже подготовленный текст, и вносить в него поправки будет нельзя.

Если во втором чтении Государственная Дума поддержит законопроект, то 11 марта мы проведем окончательное, третье чтение. После этого законопроект станет законом. Напомню, что для одобрения закона требуется не менее чем двух третей депутатов.

По регламенту принятый Госдумой закон должен быть рассмотрен Советом Федерации…

Павел Крашенинников: Было бы, наверное, правильно в тот же день, 11 марта, одобренный Госдумой закон направить в Совет Федерации. Для его поддержки потребуется не менее трех четвертей голосов от общего числа сенаторов. Дальше закон пойдет в региональные парламенты.

То есть, не сразу на подпись президенту, как бывает с обычными законами, а сначала в органы законодательной власти субъектов Федерации?

Павел Крашенинников: Именно так. Если закон поддержат региональные законодатели, то Совет Федерации, обобщив результаты, направит закон президенту. Глава государства, подписывая его, запустит процедуру подготовки и проведения общероссийского голосования.

Президент неоднократно подчеркивал, что последнее слово по поправкам в Конституцию должны сказать граждане. Они примут окончательное решение на общероссийском голосовании, и если проголосуют "за", то поправки вступят в силу, а если "против" - то изменения в силу не вступят.

Дата проведения всероссийского плебисцита определена?

Павел Крашенинников: Рабочая группа рекомендовала в качестве даты проведения общероссийского голосования 22 апреля 2020 года. Эта дата будет зафиксирована в самом тексте закона, а день будет объявлен выходным. Подчеркну, что, как предложил президент, дополнительным выходным, а не за счет будущих праздников.

Принять участие в общероссийском голосовании смогут все граждане России, достигшие 18 лет, кроме недееспособных и тех граждан, кто по приговору суда содержится в местах лишения свободы. Непосредственно процесс подготовки и проведения голосования будет осуществлять ЦИК.

Кстати, за нарушения в ходе общероссийского голосования будет действовать уголовная ответственность, аналогичная той, которая сейчас установлена за преступления при проведении выборов или референдума. Имеются ввиду такие деяния, как воспрепятствование осуществлению прав граждан при проведении голосования, фальсификация документов, бюллетеней для голосования, незаконные выдача и получение бюллетеня, многократное голосование, фальсификация итогов голосования и т.п. Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы. Соответствующие изменения мы предложили внести в Уголовный кодекс.

С процедурой все понятно. Давайте поговорим о том, что изменится во власти в случае одобрения поправок всенародным голосованием. Поправки предполагают иной, чем нынче, порядок назначения правительства. Нынешний кабинет должен будет уйти в отставку?

Павел Крашенинников: Конечно, нет. Правительство сформировано совсем недавно, с существенными изменениями в персональном составе, и утверждено в соответствии с действующим законодательством.

Теперь о предлагаемых изменениях. Президент на встрече с Рабочей группой 26 февраля сказал о том, что все изменения в Конституцию, если граждане их одобрят, должны вводиться в действие одновременно. Таким образом, уже с мая, в случае отставки федерального министра (кроме министров "силового блока") последующий кандидат на этот пост будет назначаться по новой процедуре, которая, в отличие от действующей - более публичная.

В чем принципиальная разница?

Павел Крашенинников: В настоящее время Госдума дает согласие президенту на назначение лишь председателя правительства, а члены кабинета министров назначаются главой государства по представлению премьер-министра и вовсе без участия парламента.

Теперь полномочия парламента будут расширены, и назначение станет происходить по-иному. Сначала кандидатуру министра, которую представит председатель правительства, должна утвердить Государственная Дума. Кандидату придется обосновывать свои позиции по ключевым вопросам в комитетах, во фракциях Госдумы, а затем и перед всей палатой - в пленарном зале. За дискуссией смогут следить все желающие, поскольку пленарные заседания транслируются в прямом эфире через интернет и освещаются в СМИ.

Если парламент одобрит кандидата, то президент будет обязан назначить его на пост министра. Но в последующем глава государства сможет отстранить министра за плохую работу или в связи с утратой доверия.

Аналогичная процедура предусмотрена для председателя правительства и его заместителей, за исключением того, что кандидатуру на пост премьер-министра выдвигает президент.

Что немаловажно, председатель правительства будет нести персональную ответственность перед президентом за деятельность правительства. И в случае необходимости глава государства сможет отправить его в отставку без роспуска кабинета министров. Сейчас же возможна только полная отставка правительства.

По нынешнему закону, если парламент трижды отклоняет предложенную кандидатуру председателя правительства, президент обязан распустить Госдуму. Этот порядок предлагается сохранить или изменить?

Павел Крашенинников: В случае одобрения гражданами поправок в Конституцию уже этой весной начнут действовать новые основания для роспуска Государственной Думы. Во-первых, теперь это будет не обязанность, а право президента - в случае трехкратного отклонения парламентом кандидатур на пост председателя правительства. Тогда глава государства сам назначает премьер-министра, при этом он будет вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы.

Во-вторых, вводится новое основание, которое может возникнуть после трехкратного отклонения Госдумой кандидатур членов правительства (кроме "силового блока"). Если в этом случае более одной трети должностей кабинета министров останутся вакантными, то президент будет вправе распустить Думу и назначить предложенные премьер-министром кандидатуры самостоятельно.

Особый порядок назначения министров "силового блока", Минюста и МИДа, а также таких значимых фигур, как Генпрокурор и его замы, высшие судьи существует и ныне. Какие тут предлагаются изменения?

Павел Крашенинников: Предлагаемые изменения коснутся и их. Назначение Генерального прокурора, его заместителей, прокуроров субъектов Федерации, руководителей силовых ведомств, в том числе федеральных министров "силового блока", Минюста и МИДа будет исключительно в компетенции президента по итогам консультаций с Советом Федерации.

Кроме того, Совет Федерации сможет по представлению президента прекращать полномочия судей Конституционного Суда и Верховного Суда, кассационных и апелляционных судов, что тоже делает эти процедуры более открытыми и публичными. При этом за верхней палатой парламента сохранятся функции по назначению на должность судей Конституционного и Верховного судов - по представлению Президента.

Сам Совет Федерации тоже может претерпеть изменения?

Павел Крашенинников: Да, наряду с существующими положениями о двух представителях от каждого региона, в Совет Федерации будут входить также бывшие президенты страны и до 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом. Из них семеро могут быть назначены пожизненно - это граждане с выдающимися заслугами перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. Другие представители РФ будут назначаться на 6 лет.

Напомню, что сейчас в Совет Федерации входят по два представителя от каждого региона: по одному от законодательного и исполнительного органов госвласти. А президентская квота по назначению представителей Российской Федерации составляет не более 10% от числа представителей регионов.

Мы с вами обсудили лишь несколько предлагаемых поправок, но их будет гораздо больше. Как гражданам во всем разобраться? Будет ли организовано информирование о поправках в Конституцию перед тем, как вынести их на общероссийское голосование?

Павел Крашенинников: Важно, что вы об этом спрашиваете и пишете. В статье 2 законопроекта, которая посвящена процедуре общероссийского голосования, говорится о том, что ЦИК будет обеспечивать информирование граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования, в том числе возможность их ознакомления с текстом изменений в Конституцию. Там же будет указана роль в этом процессе общероссийских и региональных государственных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий.

Помимо этого, мы планируем размещать текст предлагаемых изменений на сайте Государственной Думы, Центральной избирательной комиссии, Ассоциации юристов России. Будем максимально широко использовать различные площадки для информирования граждан. Присоединяйтесь!