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28.02.2020 15:17
Рубрика: Власть

За нарушения при голосовании по Конституции смогут посадить на 4 года

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесли поправки, вводящие ответственность за нарушения при проведении общероссийского голосования. Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы.
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Напомним, что одобрение граждан в результате голосования станет обязательным условием для вступления в силу изменений в Конституции. Законопроект, основанный на поручениях из Послания президента Федеральному собранию, готовится ко второму чтению.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Внесены поправки о запрете на иностранные счета для представителей власти

Внесенные поправки предлагают распространить существующую уголовную ответственность за нарушения на выборах и на общероссийское голосование. Об этом журналистам сообщил один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законопроект, по его словам, направлен на обеспечение свободного волеизъявления граждан в ходе общероссийского голосования.

В Уголовном кодексе в главе "Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина" уже содержатся уголовно-правовые запреты на фальсификацию избирательных документов, документов референдума, а также на фальсификацию итогов голосования, которые предусмотрены для других процедур.

- Мы не устанавливаем новые виды уголовных наказаний, предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования, - сказал Павел Крашенинников.

Фото: iStock
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Ранее о необходимости ввести ответственность заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании профильного комитета.

- Очень важно, чтобы была неотвратимость наказания, по аналогии с выборами, - подчеркнула она.

Павел Крашенинников в ответ заявил, что поддерживает эту позицию. Он не исключил, что "могут быть провокации". Для их профилактики, а также для недопущения вбросов и других нарушений и нужна ответственность, согласился парламентарий.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести 22 апреля.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

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