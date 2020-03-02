В Южной Корее количество заболевших COVID-19 возросло на 600 человек

Южная Корея продолжает не справляться со вспышкой коронавируса, получая каждый день сотни новых заболевших. Общее число случаев инфекции на 2 марта составило 4335 человек, из которых 26 скончались. Эпицентром распространения являются прихожане секты "Синчхончжи" в городе Тэгу, руководство которой представители ряда регионов Кореи официально обвинили в убийстве и потребовали расследования со стороны прокуратуры.

Проведенные сначала в 10 часов утра, а затем в 5 часов вечера 2 марта брифинги представителя министерства здравоохранения Республики Корея (РК) подтвердили ставшую уже устоявшейся картину распространения инфекции: число заболевших растет быстрыми темпами, добавляя каждый день не менее полутысячи больных. Так, только за сутки число инфицированных COVID-19 возросло на 599 человек.

Что сделало ситуацию еще более тревожной, так это скачок по числу умерших. Сразу восемь человек скончались за сутки, тогда как выздоровел только один. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Южной Корее теперь составляет 26 человек, при 31 поборовшем инфекцию.

Местные власти предоставили статистику, которая позволила уточнить прочие детали распространения инфекции. Как оказалось, из всех возрастных групп самой уязвимой являются молодые люди от 20 до 29 лет, на чью долю сейчас приходится почти тридцать процентов инфицированных. На втором месте - люди от 50 до 59 лет. Из этого возраста среди больных - почти каждый пятый. Умирают же в первую очередь люди преклонного возраста - старше 70 лет и как правило те, у кого уже ранее были серьезные проблемы со здоровьем.

Если говорить о географии распространения, то вирус по-прежнему бушует в своем первоначальном очаге - городе Тэгу и провинции Северная Кенсан, что на юго-востоке страны. На этот регион сейчас приходится 88 процентов всех случаев инфекции. Большинство заболевших являются прихожанами секты "Синчхончжи", которая базируется в Тэгу, имея представительства в других регионах Кореи и за рубежом.

Вокруг этого сомнительного культа уже сгущаются тучи. Сегодня правительство Сеула сообщило, что подало в прокуратуру официальный запрос провести расследование, официально обвинив основателя и лидера "Синчхончжи" 89-летнего Ли Ман Хи, а также глав 12 региональных филиалов церкви в покушении на убийство, нанесении увечий и нарушении закона по борьбе с распространением с инфекционными заболеваниями. О своем иске в отношении секты ранее заявила и мэрия Тэгу. Как утверждают обвинители, руководство "Синчхончжи" намеренно предоставило искаженные данные по прихожанам и своей деятельности, стремясь из корыстных и эгоистических побуждений ввести в заблуждение власти, которые пытались выяснить пути распространения COVID-19.

Лидер "Синчхончжи" Ли Ман Хи провел пресс-конференцию недалеко от Сеула возле одного из образовательных центров своего культа. Пастор и, как он сам утверждает, "воплощение Христа на Земле", извинился перед журналистами и всей нацией, но призвал не искать виновных, а вместе бороться с инфекцией. Ли сделал два поклона до земли, но отказался отвечать на вопросы репортеров и скрылся от разгневанных родителей, дети которых посещали церковь "Синчхончжи" и заразились вирусом.

Власти Южной Кореи прилагают максимум усилий, пытаясь не выпустить COVID-19 из Тэгу в другие регионы страны, но получится это у них или нет пока остается под вопросом. В крупнейших мегаполисах Кореи Сеуле, Пусане и паре других мест число зараженных в каждом уже приблизилось к сотне, что грозит и их превратить в новые очаги инфекции. Медики в Тэгу работают на износ, но уже валятся с ног. СМИ сообщают, что катастрофически не хватает помещений для карантина. Несколько человек умерли, дожидаясь очереди на госпитализацию.

Коронавирус же превратился и в крупную экономическую проблему для Кореи. Работа ряда заводов, включая Hyundai Motor, Samsung Electronics, LG Innotek и других ведущих компаний, остановлена из-за случаев инфекции среди персонала. Для дезинфекции приходится на несколько дней прекращать производство, что наносит крупные убытки. Сильно лихорадит рынок ценных бумаг, где индексы на днях обновили свои худшие за несколько месяцев показатели. Замедляется экономическая деятельность, падает потребление. Правительство Южной Кореи заявило, что в ближайшие дни оно предоставит на утверждение парламента законопроект, который позволит "влить" в экономику страны миллиарды долларов, дабы сгладить негативный эффект от COVID-19.