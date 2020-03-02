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02.03.2020 07:50
Рубрика: В мире

В Южной Корее взяли более ста тысяч анализов на COVID-19

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Южная Корея мобилизовала ресурсы всей страны на борьбу с распространением нового коронавируса. Значительные силы брошены на скорейшее выявление зараженных. Количество взятых анализов на COVID-19 превысило уже 100 тысяч, что значительно больше показателей подавляющего большинства других стран.

Фото: AP Photo/Andy Wong
Южная Корея отчаянно пытается сдержать вспышку коронавируса

Согласно данным министерства здравоохранения Республики Корея, по всей стране взяли 105 тысяч 379 анализов на COVID-19. За сутки берется более десяти тысяч анализов. Работают не только стационарные, но и специальные передвижные пункты, которые позволяют охватить значительную часть населения. Как полагают в Корее, повышенная численность инфицированных коронавирусом в стране объясняется еще и тем, что в республике проводят гораздо больше тестов. Вполне может быть, что в других странах число инфицированных COVID-19 куда более значительное, чем заявляется официально, но из-за небольшого количества анализов об этом просто не знают.

Отметим, что по данным на 2 марта, в Южной Корее было зафиксировано в общей сложности 4 тысячи 212 зараженных новым видом коронавируса, 22 человека скончались и 31 выздоровел.

О первом заболевшем COVID-19 в Южной Корее было сообщено более месяца назад - 20 января этого года.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса COVID-19

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