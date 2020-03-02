Стремительного распространения вируса COVID 19 не смог избежать и Израиль. Приезд местных граждан и туристов, вероятных носителей вируса, в еврейское государство, был ожидаемым, поскольку считаются одной из самых путешествующих наций в мире.

По состоянию на 2 марта в Израиле зарегистрированы 10 случаев заражения коронавирусом. Еще двое больных, пассажиры круизного судна "Diamond Princess", доставленные специальным рейсом из Японии, были госпитализированы сразу же после прибытия. Один из них уже выздоровел и выписан из больницы.

Первым носителем коронавируса в Израиле оказался местный житель, вернувшийся из туристической поездки в Италию. Как сообщил генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Моше Бар Симан Тов, этот израильтянин, сразу же по прибытии обратился за медицинской помощью в связи с плохим самочувствием. Его поместили в специальный бокс больницы и благодаря помощи авиакомпании, которой он воспользовался, выявили всех пассажиров рейса. Им настоятельно рекомендовали двухнедельный домашний карантин.

Серьезная проблема возникла с 22 туристами из Южной Кореи, среди которых тоже оказался вирусоноситель. Они, путешествуя в течение нескольких дней по Израилю, посетили едва ли не все достопримечательности, встречались со школьниками, в ряде мест их охраняли солдаты. Поэтому было принято решение поместить на карантин не только самих туристов, но и общавшихся с ними школьников и военных.

Минздрав Израиля обнародовал списки мест, где побывали заразившиеся израильтяне и южнокорейцы. Согласно предписанию медиков, каждый израильтянин, находившийся в течение 15 или более минут в местах, в которых пребывали зараженные граждане страны или иностранцы, обязан соблюдать условия карантина, не выходя из дома в течение 14 дней. Об этом сам предполагаемый вирусоноситель должен сообщить, заполнив специальный бланк на сайте минздрава, или, позвонив, по специальному номеру телефона.

Что же касается Италии, то израильские медицинские власти предписали всем гражданам страны, возвращающимся из любых итальянских регионов, взять на себя личную ответственность за проведение двухнедельного домашнего карантина. На сегодняшний день в Израиле на домашнем карантине находится 5630 человек.

Доктор Йонатан Дубнов, заместитель заведующего главного врача Хайфского округа, выступая по русскоязычному радиоканалу "Рэка" и 9-му телеканалу, подчеркнул: "Общественное здравохранение - это партнерство медиков и граждан, пользующихся их услугами. Если человек почувствует недомогания, характерные при заражении коронавирусом, он должен немедленно вызвать специальную медицинскую бригаду. И в случаях предписания карантина в домашних условиях, обязан его выполнять". Нарушение режима домашнего карантина расценивается как уголовное преступление.

Однако известный израильский врач, бывший президент Всемирной медицинской ассоциации, претендент на пост министра здравохранения от партии "Наш дом - Израиль" профессор Леонид Эйдельман от отвечая на вопросы русскоязычной израильской газеты "Новости Недели" заметил, что "полагаться исключительно на сознательность граждан нельзя". Он считает, что для выявления потенциальной опасности, необходимо установить в аэропорту имени Бен-Гуриона, главных воздушных воротах страны, инфракрасные сканеры, дистанционно определяющие температуру тела всех вьезжающих в страну".

Немало проблем добавили и внеочередные (третьи подряд!) парламентские выборы, прошедшие 2 марта. Чтобы обеспечить избирательные права граждан, находящихся на карантине, в стране создали 16 специальных избирательных участков. На эти участки прибывали граждане, ограниченные не в избирательных правах, а режимными противоэпидемическими мероприятиями. Израильтяне, находящиеся на карантине, но без симптомов заболевания, имели право приехать на такие участки исключительно на личном транспорте, в медицинской маске.

Минздрав настоятельно предупреждал избирателей, находящихся на карантине, что пользоваться общественным транспортом или заезжать куда-то, пользуясь выходным днем по причине выборов, они не имеют права. На таких "полевых" избирательных участках, представленных по сути наскоро возведенными палатками, работали специально подготовленные и соответствующим образом снаряженные сотрудники "скорой помощи". В день выборов также действовали мобильные группы, созданные службой общей безопасности Израиля"Шабак" и полицией для отслеживания хакеров, которые могли распускать панические слухи о якобы выявленных заражениях на избирательных участках.

Правительство Израиля, под председательством премьер-министра Биньямина Нетанияху, провело межведомственное совещание, посвященное распространению в стране коронавируса. Израильский лидер признал, что, "несмотря на принятые меры, предотвратить появление коронавируса в стране невозможно". При этом он определил "главную цель на данном этапе - максимально отсрочить вспышку в еврейском государстве болезней, вызванных, как он выразился "уханьским" коронавирусом. Одновременно Нетанияху заявил, что координация действий, направленных на реализацию этой цели, поручена Совету по национальной безопасности Израиля, которому приданы расширенные полномочия, существенно сокращающие различного рода бюрократические проволочки.

Глава израильского правительства сообщил об отданном им распоряжении Израильскому институту биологических исследований в городе Нес-Циона по созданию вакцины против "уханьского коронавируса".

На самом деле, в Израиле в нескольких научных центрах и лабораториях занимаются разработкой антивирусных и антибактериальных вакцин. В беседе с "РГ" доктор Реувен Куприянов из Института науки имени Хаима Вейцмана в Реховоте сказал, что опытные образцы вакцины против коронавируса израильские ученые смогут представить через семь-девять месяцев. По словам Куприянова, сейчас активно исследуется "вирулентность" коронавируса, то есть способность его инфекционного агента заражать человеческий организм.

Если верить Давиду Зигдону, генеральному директору научно-исследовательского института Migal, профильно занимающегося сельским хозяйством и животноводством, в этом учреждении уже разработана вакцина от коронавируса. По словам Зигдона, в течении последних четырех лет ученые института разрабатывали вакцины против коронавируса у цыплят. Когда же стало известно о переходе коронавируса на человека, исследователи внесли в вакцину некоторые изменения, чтобы она была эффективной и в нашем организме. "Мы работали над антикоронавирусной вакциной долго и попали в нужное время" - считает Зигдон. Но о действительных качествах вакцины можно будет судить только после доклинических и клинических испытаний. И такие проверки займут не менее трех-пяти месяцев.

Многие исследователи сомневаются, что вакцина против коронавируса создана и вскоре будет доступна для всех. Так, доктор Ран Нир-Пас, специалист по инфекционным болезням больницы Хадасса в Иерусалиме, недавно вернувшийся из Японии, где наблюдал за заразившимися коронавирусом израильскими гражданами, говорит о невысокой вероятности того, что необходимые препараты вскоре будут готовы к применению при вероятной пандемической вспышке. К сожалению, и сам доктор Нир-Пас все еще остается на карантине.

Справедливости ради, нельзя пройти мимо публикации в той же газете "Новости недели" статьи авторитетного израильского журналиста Александра Майстрового под впечатляющим заглавием "У страха глаза велики". В частности, в статье говорится: "Истерия, созданная вокруг коронавируса, не соответствует ни опасности заболевания, ни ситуации в стране... Есть ли основания для апокалиптических настроений? Нет. Никто не может отрицать гипотетическую вероятность "Болезни X", способной спровоцировать массовую эпидемию в будущем, но очевидно, что это не нынешний коронавирус".