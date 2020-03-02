В Кремле выразили надежду на свободную работу российских СМИ в Турции

В Кремле рассчитывают, что российские СМИ в Турции не будут сталкиваться с ограничениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал ситуацию с журналистами Sputnik, задержанными в Анкаре.

"Российская сторона через МИД уже выразила свою крайнюю обеспокоенность в связи с подобными действиями в отношении представителей СМИ", - напомнил Песков.

"Мы, конечно, надеемся, что в данном случае представители СМИ, тем более те, кто работает на российские СМИ, такие как Sputnik, не будут испытывать ограничений и не будут сталкиваться с подобными ситуациями, как это имело место накануне", - заключил представитель Кремля.