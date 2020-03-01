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01.03.2020 17:23
Рубрика: Власть

Лавров призвал Турцию разрешить ситуацию с журналистами Sputnik

Текст: Юрий Чернов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подчеркнул необходимость скорейшего разрешения ситуации вокруг журналистов и сотрудников информационного агентства Sputnik в Анкаре и обеспечения их безопасности. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

В сообщении говорится, что главы внешнеполитических ведомств двух стран высказались в пользу принятия мер по созданию благоприятной атмосферы, способствующей результативности диалога по выполнению договоренностей в поддержку сирийского урегулирования и по другим вопросам повестки дня российско-турецких отношений.

В ОБСЕ осудили задержание журналистов Sputnik в Турции

Также отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обсудили подготовку к предстоящей встрече президентов России и Турции.

До этого был опубликован комментарий департамента информации и печати МИД, в котором нападение на сотрудников турецкого бюро Sputnik и их задержание названы грубейшим нарушением прав журналистов.

Ранее сообщалось, что 29 февраля неизвестные ворвались в квартиры, где проживали представители "Sputnik Турция" в Анкаре. Они выкрикивали антироссийские лозунги и обвиняли сотрудников СМИ в предательстве родины.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Турция Нападения на журналистов

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