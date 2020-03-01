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01.03.2020 15:24
Рубрика: В мире

Задержан главный редактор турецкого бюро Sputnik

Текст: Юрий Когалов
В Турции задержали главного редактора местного подразделения агентства Sputnik Махира Бозтепе. Об этом сообщили в агентстве.

Бозтепе забрала полиция, в настоящее время его везут в главное управление безопасности Стамбула.

"Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник. Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что???" - выразила возмущение происходящим на своей странице в Facebook главный редактор международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Накануне трое журналистов турецкого бюро Sputnik в Анкаре подверглись нападению неизвестных. Злоумышленники ворвались в квартиры представителей агентства, угрожали им и обвиняли в предательстве родины в связи с работой на российское СМИ. После нападения репортеры обратились в полицию и с тех пор больше не выходили на связь. Как отмечают местные СМИ, их задержали в связи с публикацией статьи, посвященной переходу в 1939 году части сирийской территории под контроль Турции.

В МИД РФ произошедшее назвали "грубейшим нарушением прав журналистов". "Их запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По имеющейся информации, со вчерашнего вечера потерпевшие находятся в силовых структурах Турции. Ситуация осложняется тем, что с ними не удается установить связь", - отметили на Смоленской площади. В МИД РФ призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителям российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего.

"Я осуждаю угрозы и попытку нападения на троих журналистов Sputnik в Турции в Анкаре. Я обеспокоен сообщениями, что они были задержаны из-за публикации материала. Я призываю власти обеспечить безопасность иностранных корреспондентов", - прокомментировал происходящее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

В мире Ближний Восток Турция Нападения на журналистов Российско-турецкие отношения

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