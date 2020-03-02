Верховный суд вновь обратил внимание на разницу между угоном и кражей автомобиля. Для собственника машины разницы нет никакой - в любом случае он остается без машины. А для квалификации преступления разница огромная. Поэтому не утихают споры вокруг того, нужно ли вообще наказание за угон автомобиля. Однако практика показывает, что без этой статьи угонщики просто и легко уходили бы от ответственности.

Проникновение в чужую машину без ведома ее хозяина - уже угон. Даже если машина не завелась. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Верховный суд отказал в жалобе некоему Полеву, которого обвинили в угоне и приговорили к трем годам лишения свободы. Полев утверждал, что он не собирался угонять машины, а просто хотел в них погреться, поскольку на улице было холодно, а все доказательства против него сфабрикованы. Однако показания свидетелей, а также полицейских говорили о другом.

По показанию свидетеля, который и вызвал полицию, Полев вскрыл сначала одну, а потом вторую машину. Когда полицейские подошли к месту, они увидели, как злоумышленник, увидев их, вылез из машины и вместе с приятелем, стоявшим неподалеку, стал удаляться. При этом что-то выкинул. Как потом оказалось, выкинул он две отвертки и пневматический пистолет. Полицейские также услышали, как приятель говорил Полеву: "Лучше бы поехали на такси".

Собственники машин, подошедшие на место преступления, обнаружили свои автомобили вскрытыми, со сломанными дверными замками и оборванными проводами зажигания. Первую машину преступнику не удалось завести, потому что сработало противоугонное устройство. Вторую - потому что во дворе показались полицейские.

Верховный суд исследовал дело и не нашел в нем нарушений. Все доказательства изучены, все ходатайства рассмотрены, и им дана соответствующая оценка. А значит, приговор за покушение на угон вынесен справедливо.

Напомним, что у нас угоном называется незаконное завладение автомобилем без цели хищения. В нашей ситуации не доказано, что машинами хотели завладеть, чтобы потом их продать. То есть кражей это назвать нельзя. И именно для подобных случаев существует статья "Угон".

Для примера: завел хозяин машину, а сам отошел до помойки мусор выкинуть. Тут в машину прыгнул хулиган, прокатился по двору, врезался в дерево и попытался сбежать. Это не кража. Корысти здесь нет никакой. А значит, кражу применить нельзя. Тогда что это? Угон. Причем, надо заметить, наказание за угон строже, чем за кражу.

Часть 1 статьи 166 Уголовного кодекса предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. А кража предусматривает градацию в зависимости от причиненного ущерба. То есть если украли ВАЗ-2107 - старенькую "семерку", - то по этой статье автовору грозит лишь до двух лет лишения свободы.

Угонщики часто действуют организованными группами. Один вскрывает и заводит машину, другой ее перегоняет, третий перебивает номера и подделывает документы или разбирает машину на запчасти, четвертый продает. Если, поймав перегонщика, не установить, что он действовал в группе, целью которой была реализация похищенного, то предъявить ему нечего. Кроме угона.

В прошлом году снова прозвучала инициатива изменить статью "Угон" и ввести в нее квалифицирующие признаки. Предлагалось добавить способ проникновения и хищения, передачу автомобиля в пользование другим лицам, изменение внешнего вида автомобиля, государственных номеров...

Но по мнению экспертов, это еще более усложнит работу следователей и судов. Ведь у того же перегонщика не будет с собой инструментов, которыми его подручный вскрывал автомобиль. Он сел в заведенную машину и уехал.

Наказание за угон любой машины - до 5 лет лишения свободы. А за кражу ВАЗ-2107 по статье "Кража" вор получит не больше двух лет

При этом эксперты на рынке систем защиты автомобилей от угонов считают, что применение каких-либо устройств для вскрытия машины, обхода штатной или дополнительной систем безопасности прямо квалифицируют попытку угона, как кражу. Человек не из хулиганских побуждений сел прокатиться, а готовился к похищению. Подбирал нужные устройства и выбирал автомобиль. А уж изменение номеров прямо указывает на хищение машины.

Поэтому без статьи "Угон" никуда не деться. Она позволяет привлекать к ответственности тех, кто взял чужую машину просто прокатиться, пока не доказано их корыстных интересов.