Видео: как не надо вытаскивать машину из снега

Трудно сказать, кто сильнее виноват в произошедшем: владелец внедорожника, застрявшего в снегу, или явившийся ему на выручку водитель трактора. Так или иначе, но заднее стекло машины - прощай, задние стойки - прощайте, багажник - прощай.

Видео снято в американском Колорадо, где конец зимы выдался настолько холодным и снежным, что владелец внедорожника на видео оказался к этому не готов. Оставленная на ночь машина к утру утонула в снегу, и водитель решил не мучиться с откапыванием, а по-простому выдернуть ее из сугроба на буксире.

И тут то ли трос оказался коротковат, то ли тракторист слишком сильно рванул, то ли владелец внедорожника замешкался и поздно нажал на тормоз. Но так или иначе страховая компания наверняка заартачится, когда ей будет предъявлены бумаги по столь нелепой аварии.