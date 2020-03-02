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02.03.2020 09:06
Рубрика: Видео

Видео: как не надо вытаскивать машину из снега

Текст: Вадим Давыденко

Трудно сказать, кто сильнее виноват в произошедшем: владелец внедорожника, застрявшего в снегу, или явившийся ему на выручку водитель трактора. Так или иначе, но заднее стекло машины - прощай, задние стойки - прощайте, багажник - прощай.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Видео снято в американском Колорадо, где конец зимы выдался настолько холодным и снежным, что владелец внедорожника на видео оказался к этому не готов. Оставленная на ночь машина к утру утонула в снегу, и водитель решил не мучиться с откапыванием, а по-простому выдернуть ее из сугроба на буксире.

И тут то ли трос оказался коротковат, то ли тракторист слишком сильно рванул, то ли владелец внедорожника замешкался и поздно нажал на тормоз. Но так или иначе страховая компания наверняка заартачится, когда ей будет предъявлены бумаги по столь нелепой аварии.

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