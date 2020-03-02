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02.03.2020 16:10
Рубрика: Германия

Volkswagen отказался от газовых двигателей

Текст: Юрий Ершов
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen объявил о прекращении производства машин с газовым топливом, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Франк Вельш, руководитель отделения концерна по развитию, объяснил такое решение практическим отсутствием спроса на автомобили с газовым мотором. Не ожидают в концерне и появления интереса к таким автомобилем и в ближайшем будущем.

Впрочем, и альтернативные модели с двигателем на синтетическом или водородном топливе тоже пока "вне игры". Поэтому Volkswagen сейчас сконцентрируется на автомобилях с электродвигателями. Все остальное, по мнению Вельша, пустая трата усилий.