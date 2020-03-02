Volkswagen отказался от газовых двигателей

Немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen объявил о прекращении производства машин с газовым топливом, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Франк Вельш, руководитель отделения концерна по развитию, объяснил такое решение практическим отсутствием спроса на автомобили с газовым мотором. Не ожидают в концерне и появления интереса к таким автомобилем и в ближайшем будущем.

Впрочем, и альтернативные модели с двигателем на синтетическом или водородном топливе тоже пока "вне игры". Поэтому Volkswagen сейчас сконцентрируется на автомобилях с электродвигателями. Все остальное, по мнению Вельша, пустая трата усилий.