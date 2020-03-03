Apple выплатит до 500 миллионов долларов за старые iPhone

Компания Apple готова выплатить до 500 миллионов долларов, но не менее 310 миллионов, за снижение производительности работы на iPhone старых моделей их американским владельцам. Об этом сообщает Bloomberg по итогам заседания федерального суда округа Калифорнии, которое состоялось 28 февраля.

"Яблочная" корпорация намерена выплатить компенсацию из расчета 25 долларов за iPhone. Конечная сумма будет зависеть от количества людей, которым будет компенсировано замедление их устройств. Под программу о компенсации попадают iPhone 6, 6s, 6s Plus, 7Plus и SE на которых установлены iOS 10.2.1 или более поздние версии ОС, а также iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2.

В Apple не признают злоупотреблений со своей стороны. Ранее компания объяснила, что замедлила работу старых iPhone, чтобы предотвратить их отключения в результате сбоев. Смартфоны начинали работать с худшей производительностью после установки обновления ПО. С декабря 2018 года по июнь 2017-го пользователи подали около 66 исков против Apple. Они были объединены в окружном суде Калифорнии.