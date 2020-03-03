Audi представила кардинально другой A3 Sportback

Audi представила четвёртое поколение модели A3. Пока только пятидверный хэтч. "Трёхдверку" из гаммы убрали, седан дебютирует чуть позднее, как и "заряженные" и гибридные модификации.

Новинка оказалась больше предшественника на 3 см при той же длине колёсной базы 2.64 метра. Ширина также выросла на 3 см. В компании сообщили, что прибавка увеличила количество места в районе локтей передних и задних пассажиров, также прибавилось места у задних седоков в плечах.

Фото: Пресс-служба Audi.

Приятно удивило наличие цифровой приборной панели диагональю 10.25 дюйма и мультимедиа с 10.1-дюймовым дисплеем уже в базовой комплектации. Также в начальной версии исполнения хэтч укомплектован системой автоматического торможения и функцией предупреждения о выходе за пределы полосы.

Стоит отметить, что новый Audi A3 Sportback в принципе вырос в плане технического оснащения и дизайна салона и явно создавался с оглядкой на старшие модели. За доплату автомобиль можно оснастить адаптивным круиз-контролем, который умеет подстраиваться по данным навигации, автоматическим парковщиком, проекционным дисплеем и так далее.

Тип задней подвески зависит от мощности двигателя. Например, в базовой комплектации A3 оснащён 150-сильным 1.5 TSI и торсионной балкой, в более мощных установлена многорычажка. Спереди во всех случаях - стойки McPherson. Опционально можно будет заказать модель с электронноуправляемыми амортизаторами и спортивной подвеской (-15 мм от клиренса).

Фото: Пресс-служба Audi.

Кроме обозначенного TSI для новинки будет доступно два дизеля на 116 и 150 л.с. Коробки передач: 6-ступенчатая "механика" и 7-скоростной "робот" с двумя сцеплениями. Первоначально хэтчбек предложат только с приводом на переднюю ось, позднее в списке появятся электрифицированные и полноприводные версии.

Продажи новинки стартуют в марте 2020 года, цена в Европе - от 28 900 евро (2.14 миллиона рублей). В настоящее время третье поколение Audi A3 Sportback можно купить в России начиная от 1 955 000 рублей.