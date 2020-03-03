Авиакомпания S7 с марта изменила правила перевозки животных

Как уточнили "Российской газете" в пресс-службе S7, теперь владельцы могут взять с собой в салон питомцев весом не более 10 килограммов. При этом домашние животные должны находиться в контейнере высотой не более 20 см или в мягкой сумке-переноске габаритами не больше 55х40х25 см.

Таким образом толстый кот Виктор, история с которым вызвала большой резонанс в конце прошлого года, сможет прилететь на выставку в Москву в салоне самолета. По словам хозяина кота Михаила Галина, животное по-прежнему весит 8,5 кг. Кот готовится к путешествию из Новосибирска в Москву.

Напомним, в конце прошлого года животное не пустили на борт самолета Москва - Владивосток, предложив владельцу сдать кота в багаж. Но Михаил Галин решил, что "Бро - не багаж!" и придумал целый хитроумный ход с подменой котов. О приключениях упитанного кота Виктора страна узнала из постов его хозяина, размещенных в соцсетях.