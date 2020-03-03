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03.03.2020 19:32
Рубрика: Экономика

Авиакомпания S7 с марта изменила правила перевозки животных

Текст: Ольга Игнатова

Как уточнили "Российской газете" в пресс-службе S7, теперь владельцы могут взять с собой в салон питомцев весом не более 10 килограммов. При этом домашние животные должны находиться в контейнере высотой не более 20 см или в мягкой сумке-переноске габаритами не больше 55х40х25 см.

Фото: www.facebook.com/mikhail.galin.7
Хозяин рассказал, как кот Виктор худеет для поездки в Казань
Фото: www.facebook.com/mikhail.galin
Толстого кота Виктора пригласили в Казань

Таким образом толстый кот Виктор, история с которым вызвала большой резонанс в конце прошлого года, сможет прилететь на выставку в Москву в салоне самолета. По словам хозяина кота Михаила Галина, животное по-прежнему весит 8,5 кг. Кот готовится к путешествию из Новосибирска в Москву.

Напомним, в конце прошлого года животное не пустили на борт самолета Москва - Владивосток, предложив владельцу сдать кота в багаж. Но Михаил Галин решил, что "Бро - не багаж!" и придумал целый хитроумный ход с подменой котов. О приключениях упитанного кота Виктора страна узнала из постов его хозяина, размещенных в соцсетях.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация S7 Airlines

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