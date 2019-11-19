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19.11.2019 20:53
Рубрика: Экономика

Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете

Текст: Александр Проценко
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

"Мы сейчас изучаем эту ситуацию", - сказал высокопоставленный чиновник. И добавил, что ведомство постарается найти решение, которое не будет в ущерб ни безопасности полетов, ни животным. "Будем готовить какие-то предложения, это не будет долгая история…", - заверил замминистра.

Фото: facebook.com/mikhail.galin.7
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Напомним, что проблема перевоза животных в салонах самолетов обострилась после того, как пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин отказался сдать своего кота Виктора в багаж из-за "перевеса" - вместо разрешенных 8кг кот потянул на 10 кг. Причем, кота отказались пускать в салон даже за дополнительную плату. И пассажир прибегнул к хитрости: при досмотре показал другую киску и получил посадочный талон, по которому полетел чрезмерно разжиревший Виктор.

За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и лишила его накопленных 370 тысяч миль, которые Галин собирал 14 лет. Эта история вызвала общественный резонанс. Теперь судьбой собратьев Виктора займется федеральное министерство.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Правила авиаперевозок
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